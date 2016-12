Une saison de Cabarets 42e rue

•

Retour de 42e rue le dimanche 4 septembre à 11h

Le disque de l'enregistrement live de la production britannique de “Kinky Boots” de Cindy Lauper. •

Basé sur le film du même nom, le spectacle a été récompensé par 6 Tony Awards : meilleur musical, meilleure musique (Cindy Lauper), meilleures chorégraphies (Jerry Mitchell), meilleur comédien (Billy Porter), meilleures orchestrations (Stephen Oremus), meilleure sonorisation (John Shivers).

Tout comme pour Broadway, le musical est mis en scène et chorégraphié par Jerry Mitchell.

A l’affiche de l’Adelphy theater de Londres

« Sur quel pied danser »

Une comédie musicale et sociale de Paul Calori et Kostia Testut

Sortie en salle le 8 juillet 2016

Synopsis : Alors que Julie pense décrocher un CDI dans une fabrique d’escarpins de luxe, un plan social vient chambouler ses rêves de stabilité : entre lutter aux côtés d’ouvrières frondeuses ou bien faire profil bas, la jeune femme ne sait sur quel pied danser. Mais quand Samy, un camionneur aussi roublard que charmeur, vient prêter main forte au combat, ce n’est déjà plus la même chanson…Réalisation : Kostia Testut et Paul Calori.

Interprétation : Pauline Etienne, Olivier Chantreau, François Morel, Loïc Corbery, Julie Victor...

A partir du 17 juin (relâche le 21, 22 juin et le 13 juillet), le Théâtre de la Huchette (Paris) présente son nouveau spectacle d’été, La Poupée sanglante.

Une comédie musicale de Didier Bailly et Éric Chantelauze d’après l’œuvre de Gaston leroux

Mise en scène Éric Chantelauze

Avec Charlotte Ruby, Didier Bailly, Alexandre Jérôme Et Edouard Thiebaut

Paris 1923.

Tandis qu’au cœur de l’île Saint-Louis, des femmes disparaissent, le repoussant Bénédict parviendra-t-il à se faire aimer de la belle Christine ?

Une comédie musicale pleine de mystère et de fantaisie, pour 3 comédiens, un pianiste et 15 personnages, adaptée de l’œuvre de Gaston Leroux, le célèbre auteur du Fantôme de l’Opéra et des Aventures de Rouletabille.

Album: 42nd street - Original Broadway Cast

Musique: Harry Warren – paroles: Jonnhy Mercier

Harry Warren, Al Dublin: Dames

Référence: RCA RECORDS

Album: Bonnie and Clide and Alotta About Jazz

Musique: Frank Wildhorn – paroles: Don Black

Laura Osnes: How about dance

Référence: Broadway Records

Extrait de la vidéo 42e rue du29 novembre 2015 « Concert privé avec Liliane Montevecchi, la Française de Broadway et d'Hollywood »

Liliane Montevecchi (voix) et Mathieu Serradell (piano): You don't know Paree, I love Paris de Cole Porter

Extrait de la vidéo 42e rue du 19 juin 2016 « Cabaret Hervé de Devolder »

Milena Marinelli (voix), Hervé Devolder (piano), Benoit Dunoyer de Segonzac (contrebasse), Marianne Devos (violon): Je marche dans Paris extrait de Kiki de Hervé de Volder

42e rue du 13 septembre 2015 « Cabaret Irma la Douce »

Nicole Croisille: Y'a qu'paris pour ca de Monnot, Breffort

42e rue du 13 décembre 2015 « Cabaret Bernstein »

Christine Buffle (voix), Mathieu Serradell (piano): A little bit of love extrait de Wonderful Town de Bernstein, Comden, Green

Lauren Van Kempen, Maxime De Toledo, Scott Emerson, Christine Buffle (voix) Mathieu Serradell (piano): Somewhere extrait de West side story de Bernstein, Sondhein (bis hors antenne)

42e rue du 7 février 2016 « Musicora »

Lea Desandre (voix), Kayo Tsukamoto (piano): I am easily assimilated extraits de « Candide » de Leonard Bernstein, Wheeler

Extrait de la vidéo 42e rue du 31 janvier 2016 « Kiss Me Kate »

David Pittsinger (voix), Charlotte Gauthier (piano): Were thin that special face de Cole Porter

Extrait de la vidéo 42e rue du 31 janvier 2016 "Kiss me Kate"

Alan Burkitt (voix), Charlotte Gauthier (piano):Too darne hot

42e rue du 13 mars 2016 « concert privé avec Liz Calloway »

Liz Calloway (voix), Charlotte Gauthier (piano): The trolley song extrait de Meet me in Saint Louis de Hugh Martine

42e rue du 15 mai 2016 « Carte blanche à Vincent Heden »

Vincent Heden, Rachel Pignot: I'm five de Milton Schafer, adaptation française Agnès Boury et Vincent Heden

•

42e rue du 10 avril 2016 « L'opéra de quat sous »

Anandha Seethanen : La fiancée du pirate de Kurt Weill, Bertolt Brecht, Jean Claude Hemery

Album : Kinky Boots

Paroles et Musique: Cyndi Lauper

Uk price and son

Référence : Masterworks Broadway

Extrait du spectacle « la Poupée Sanglante » de Didier Bailly et Eric Chantelauze chanté par Charlotte Ruby, Didier Baiily et Edoaurd Thiebautau théâtre de la huchette (Paris)

