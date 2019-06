Un mois à Broadway (5/5) : avec Stephen Sondheim

Stephen Sondheim prépare une adaptation en comédie musicale des films de Luis Bunuel "L’ange exterminateur" et "Le charme discret de la bourgeoisie".

Reprise londonienne de Company aux Olivier Awards

Bob Martin est le coauteur de "The Prom" et de "The Drowsy Chaperone". Beth Level incarne une actrice imbue d’elle-même à Broadway qui découvre l’Amérique profonde.

The Prom

King Kong, la curiosité de la saison avec une marionnette géante haute de 6 mètres et qui pèse 1 tonne.

Hadestown, grand vainqueur de la soirée

Actualité :

Théâtre musical : My fair lady aufestival Bruxellons

Pour son 20ème anniversaire, le festival a mis les petits plats dans les grands en proposant l'événement culturel de l'été : la création d'une nouvelle version francophone du chef d'œuvre My Fair Lady de Alan Jay Lerner et Frederick Loewe d'après Pygmalion de George Bernard Shaw. Adaptation française : Simon Paco

Du 11 juillet au 07 septembre 19

Concert musical :West Side Story de Leonard Bernstein à Cergy Pontoise

300 artistes sur scène : 80 musiciens, 70 danseurs et chanteurs et 150 choristes

Le 06 et juillet 19 à 20h à l’Aren’ice

