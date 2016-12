Un Tony award d'honneur : rencontre avec Sheldon Harnick, co-auteur de Un Violon sur le toit - "Un mois à Broadway" 2/4

"Un mois à Broadway" :

Rencontre avec Sheldon Harnick

•

Sheldon Harnick a côtoyé les plus grands, on lui doit des succès qui sont entrés dans le répertoire classique de la comédie musicale à commencer par « Un violon sur le toit » dont il écrit les paroles en 1964. Il a travaillé avec Richard Rodgers, Michel Legrand, il a adapté en anglais "Les Parapluies de Cherbourg ".

A 92 ans, il recevra le 12 juin prochain un Tony Award d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Il reçoit ce matin, chez lui à New York, 42e rue.

Actualités Sheldon Harnick :

•

Deux comédies musicales actuellement à l’affiche à Broadway :

« She Loves me » actuellement au Studio 54 à New York

« Un violon sur le toit » au Broadway theatre

Double Album : Les trésors cachés de Sheldon Harnick

•

Bibliographie

•

“To Broadway, to life” The musical theater of bock and Harnick

Par Philipe Lambert aux éditions Oxford

ISBN 978-0-19-932806-2

•

Actualité

31 une comédie (musicale) de Gaétan Borg et Stéphane Laporte •

Musique : Stéphane Corbin

Mise en scène : Virginie Lemoine

Avec : Christine Bonnard, Valérie Zaccomer, Alexandre Faitrouni, Fabian Richard, au piano : Stéphane Corbin

UNE COMÉDIE (MUSICALE) INHABITUELLE POUR RACONTER UNE AMITIÉ EXTRAORDINAIRE

Il y a 10 ans, pour une raison qu'on ne connaît pas encore, Stéphane, Victoire, Anthony et Ruben avaient décidé de passer ensemble les 31 décembre à venir, et pas forcément pour fêter le nouvel an ! On les découvre le 31 décembre 1999. C'est une de leurs réunions rituelles, une photo supplémentaire de leur amitié… jusqu’à ce qu'éclatent leurs non-dits en une dispute épique !

Avant qu’ils n'aient pu s’expliquer, et qu’on comprenne les sources de ce grand ras le bol amical, nous allons remonter le temps avec eux, de 31 en 31, jusqu’à leur premier réveillon en 1979. Ils auront alors 8 ans, 13 ans, 16 ans et 25 ans !

Dans "31", c'est le passé qui fait avancer l'intrigue ! Le public suit un jeu de piste à travers le temps, où le Happy End sera un Happy Beginning... Car au moment où l'on s'y attend le moins, on reviendra à leur dispute de 1999 pour un dénouement inespéré.

Premières au Vingtième Théâtre les 30 Mai à 20H00, 20 et 27 Juin à 20h00 - 7 rue de Plâtrières 75020 Paris

Au Festival d'Avignon du 7 au 30 juillet à 13h15 au Théâtre Buffon - 8, rue du Buffon 84000 Avignon

•

Suivez-nous sur facebook

•

Notre prochain concert privé

"Carte blanche au compositeur Hervé de Volder".

•

Hervé de Volder est nommé cette saison deux fois aux Molière dans la catégorie "Meilleur spectacle musical" avec "Les Fiancés de Loche" et "Kiki"

On lui doit également un autre grand succès : "Chance".

En direct et en public du studio 106 le dimanche 19 juin à 11h

Réservation bientôt disponible sur maisondelaradio.fr

•

Programmation musicale

•

Album: Fiddler on the Roof 2016

Paroles et musique: Sheldon Harnick

Danny Burstein: To Life

Label: Broadway

•

Album: Fiddler on the Roof Original Broadway Cast

Paroles et musique: Sheldon Harnick

Zero Mostel: Sunrise Sunset

Label: RCA

•

Album: She Loves Him

Sheldon Harnick et Kate Baldwin: If I Were a Rich Man

Label: PC Classics

•

Album: Sheldon Harnick: Hidden treasures 1949 – 2013

Paroles et musique: Sheldon Harnick

Sheldon Harnick et Jerry Bock: What a Life extrait de Fiddler on the Roof

Label: HARBINGER RECORDS

•

Album: Fiddler on the Roof 2016

Paroles et musique: Sheldon Harnick

Adam Kantor et Alexandra Silber:Dear Sweet Sewing Machine

Label: Broadway

•

Album: Sheldon Harnick: Hidden treasures 1949 – 2013

Paroles et musique: Sheldon Harnick

Margery Gray et Leigh Beery: A relativly simple affair extrait de The Body Beautiful

Label: HARBINGER RECORDS

•

Album: She Loves Me Original Broadway Cast

Laura Benanti: Vanilla Ice Cream

Label: Polydor

•

Album: RexOriginal Broadway Cast

Musique: Sheldon Harnick et paroles : Richard Rodgers

Away From You

Label: RCA Victor

•

Album: Sheldon Harnick: Hidden treasures 1949 – 2013

Paroles et musique: Sheldon Harnick

Sheldon Harnick: Wine Wine Wine extrait de Malpractrice make perfect

Paroles et musique: Sheldon Harnick et Michel Legrand

Sheldon Harnick, Margary Gray, Leigh Beery: A Christmas Carol extrait de One Family

Label: HARBINGER RECORDS

Ailleurs sur le web