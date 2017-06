Un mois à Broadway (3/4) : Rencontre à New York avec le compositeur Dave Malloy.

Dave Malloy a adapté une petite partie de Guerre et Paix en comédie musicale il y a 5 ans pour un spectacle présenté en catamini off off Broadway. 5 ans plus tard , "The Great Comet" arrive à Broadway dans un théatre adapté au caractère immersif du spectacle et a obtenu 12 nominations aux Oscar du théâtre, les Tony Awards. Laurent Valière a rencontré ce génie à la fois compositeur, auteur et acteur, qui dans la lignée de Lin Manuel Miranda, l'auteur de "Hamilton", renouvelle le genre de la comédie musicale.

, © Laurent Valière

Dave Malloy parle de ses influences (Rodgers et Hammerstein, The Music Man, Les Misérables, John Coltrane..) et de la musique qu'il a composée.

Programmation musicale

Josh Groban “Moscow” “Dust and Ashes”

Musique : Claude Michel Schonberg

Léa Salonga “Building the barricade / On my own”

Musique : Richard Rodfers – Paroles : Oscar Hammerstein

Maureen Lipman, Hugh Jackman “Out of my dreams”

Natasha Rostova “No One Else”

Musique : Meredith Willson – Paroles : Meredith Wilson

“Ouverture”

Mountains composée par Dave Malloy

Extrait de Prélude, spectacle musical de Dave Malloy

1er mouvement du 2e concerto pour piano de Rachmaninov arrangé par Dave Malloy

Brittain Ashford “Starchild”

“Prologue”