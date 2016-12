"Un mois à Broadway" 3/4 - Rencontre avec Diane Paulus, metteuse en scène de "Waitress", "Hair" et "Pippin"

"Un mois à Broadway" :

Rencontre avec Diane Paulus, metteuse en scène de Pippin, Hair, et cette saison de " Waitress" nommé parmi les meilleurs spectacles de l'année au Tony Awards

•

Elle est à l'origine de l'explosion des comédies musicales qui mélangent sur scène spectacle et cirque : sa production en 2011 de Pippin a obtenu le Tony Award de la meilleure reprise de l'année. Elle a repris avec brio Porgy and Bess de Gershwin et Hair, adapté façon "Studio 54" le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare en version disco. Alors qu'elle présente sa nouvelle production "Waitress ", Diane Paulus raconte sa vision du théatre et de la comédie musicale.

•

•

Actualité

« Bienvenue à wonder.land, où vous pouvez être exactement qui vous voulez être. »

Théâtre du Châtelet, 1 place du Châtelet, 75001 Paris du 7 au 16 juin •

L’héroïne de cette version contemporaine de l’histoire est la jeune Aly, malheureuse chez elle et à l’école, qui s’échappe dès qu’elle le peut dans le monde virtuel de wonder.land, un jeu en réseau dans lequel chaque participant se crée un avatar. Au sein de cet univers peuplé de personnages étrangement familiers, elle devient Alice, l’adolescente belle et courageuse qu’elle rêve d’être dans la réalité. (Châtelet)

•

Les ateliers Musidrama présente

« Création galactique » dimanche 5 juin à 19h et lundi 6 juin à 20h30

La Générale, 11 rue Rabelais, 93100 Montreuil. Métro 9 – Mairie de Montreuil.

LA VOIX : « Une table, des auteurs. Je les ai réunis pour écrire un chef-d’œuvre ».

Un making-of de Sinan Bertrand et Alexandre Bonstein.

Avec des notes de Patrick Laviosa jouées par lui-même sur un piano.

Direction : Samuel Sené, projections 3D d’Harold Simon

Avec les huit têtes d’affiche de l’atelier-troupe Musidrama :

Sophie Da Costa, Amélie Foubert, Léa Lescaut, Vincent Merval, Daphné Rhéa Pellissier, Elodie Pont, Mehdi Vigier, Ed Warden

Renseignements : flop@musidrama.fr

•

Amour Amor

Avec Isabelle Georges, Frederik Steenbrink, Edouard Pennes et Adrien Sanchez

Du mardi au samedi à 20h30 - matinée samedi à 16h

Théâtre La Bruyère 5, rue La Bruyère 75009 Paris

L’amour glamour, battements de cils, battements de cœur, l’amour « toujours »

Mais, toujours, l’amour humour !

" Le verbe aimer est difficile à conjuguer, son passé n’est pas simple, son présent n’est qu’indicatif et son futur toujours conditionnel. " disait Jean Cocteau.

Le français est la langue de l’amour avec « trois petites notes de musique… » de Mozart à Gainsbarre et quelques ‘chabadabada’, ils trouveront les mots pour dire et chanter au mieux la chose…

•

Suivez-nous sur facebook

•

Notre prochain concert privé

Carte blanche à Hervé de Volder

•

Hervé de Volder est nommé cette saison deux fois aux Molière dans la catégorie Meilleur spectacle musical avec "Les Fiancés de Loche" et "Kiki"

On lui doit également un autre grand succès : "Chance".

En direct et en public du studio 106 le dimanche 19 juin à 11h

Réservation bientôt disponible sur maisondelaradio.fr

•

Programmation musicale

•

Album : Pippin 2011

Paroles et musique: Stephen Schwartz

Andrea Martin (Berthe): No time at all

Label: Ghostli

•

Album : Pippin OBC

Paroles et musique: Stephen Schwartz

With you

Label: Decca

•

Album : Pippin 2011

Paroles et musique: Stephen Schwartz

Matthew James Thomas (Pippin): Extraordinary

Patina Miller: Magic to do

Label: Ghostli

•

Album : Hair 2009 The American Tribal Love-Rock Musical

Musique: Galt Mac Dermot – paroles: James Rado et Gerome Ragni

Gavin Creel (Claude): The flesh failures

Where do i go

Label: Ghostlight Records

•

Album : Porgy and Bess

Musique: George Gershwin – paroles: Irina

Norm Lewis (Porgy): Plenty of nothing

Norm Lewis (Porgy) et Audrey Mc Donald (Bess): I love you Porgy

Label: PS Classics

•

Album : Waitress

Paroles et musique : Sarah Bareille

Jessie Mueler : She used to be mine

DMI records

•

Album : Pippin 2011

Paroles et musique: Stephen Schwartz

Corner of the sky

Label: Decca

Ailleurs sur le web