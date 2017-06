Un mois à Broadway 2/4 : Retour sur une folle saison de créations à Broadway

Ce matin, à quelques heures de la cérémonie des Tony Awards, on découvre en musique toutes les nouveautés de la saison de comédies musicales à Broadway en compagnie, en duplex de New York, de la critique Elisabeth Vincentelli.

Les nominations pour les Tony Awards 2017 viennent tout juste d’être révélées au Lincoln Center.

Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812 arrivent en tête avec 12 nominations, dont le Meilleur musical, le Meilleur « score » pour Dave Malloy, et la Meilleure mise en scène d’un musical pour Rachel Chavkin, ainsi que des nominations pour Josh Groban et Denée Benton qui débutent tous les deux à Broadway.

Très proche avec 10 nominations se trouve le revival de Hello, Dolly!, avec le Meilleur revival d’un musical et quatre artistes pour leurs performances : Bette Midler pour la Meilleure actrice, David Hyde Pierce pour le Meilleur acteur, Kate Baldwin pour le Meilleur second rôle féminin et Gavin Creel pour le Meilleur second rôle masculin.

Dear Evan Hansen, Come From Away et Groundhog Day rejoignent The Great Comet dans la catégorie du Meilleur musical.

Les 71èmes Tony Awards auront lieu le 11 juin au Radio City Music Hall, à New York. Kevin Spacey, récompensé de deux Oscars et d’un Tony, sera le maître de cérémonie. Voici les nominations concernant le théâtre musical. (source Regard en Coulisse)

"Company", créé en 1970, est réputée pour être la "première comédie musicale concept" de l'histoire de Broadway. Elle suit les aventures d'un quadragénaire que tous ses amis poussent à se marier.

Les artistes interpréteront en direct de nombreux extraits de cette œuvre.

Les artistes créeront en français la "Company" de Stephen Sondheim dans une traduction de Stéphane Laporte.

Piano : Thierry Boulanger

Avec les chanteurs : Gaétan Borg, Les Coquettes (Lola Ces, Marie Facundo, Juliette Faucon), Claire Pérot, Angélique Rivoux, Vanessa Cailhol, Isa Fleur, Valérie Zaccomer, Cathy Arondel, Olivier Breitman

Programmation musicale

War Paint OBC 2017

Musique : Scoot Frankel ; paroles : Doug Wright

Christine Ebersole : Pink

Miss Saigon London Cast 2016

Musique : Claude-Michel Schönberg, Alain Boublil

Eva Noblezada : I'd give my life for you

Dear Evan Hansen

Musique : Benj Pasek

Ben Platt : Sincerely Me

Groundhog Day

Paroles et musique : Tim Minchin

Andy Karl : Philantropy

Amélie: A New Musical

Musique : Daniel Massé

Blue arrow suite

Hello Dolly

Paroles et musique : Jerry Herman

Before the parade passes by

Come From Away

Musique : David Hein ; paroles : Irène Sankoff

Me and the sky

The Falsettos

Musique : William Finn

I'm breaking down

Natasha Pierre and the Great Comet of 1812

Musique : Dave Malloy

Sonya Alone

Charlie and the Chocolate Factory (Original Broadway Cast)

Paroles et Musique : Marc Shaiman

Pure imagination

Anastasia

Paroles et Musique : Stephen Flaherty, Lynn Ahrens

Caroline O Connor : Land of Yesteday

Babdsand

Musique : Richard Oberacker - Paroles : Robert Taylor

Nobody

