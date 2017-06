Un mois à Broadway 1/4 : Le retour triomphal de "Hello Dolly" à New York avec Bette Midler

Hello Dolly au Shubert Theatre

, © Laurent Valière

Au micro de Laurent Valière

, © Laurent Valière

, © Laurent Valière

et

Ken Bloom : historien de la comédie musicale américaine

Andy Einhorn : directeur musical

A gagner

5 cd de ce nouvel enregistrement et 5 numéros du Play bill distribués dans la salle

Participez à partir de dimanche 4 juin 11h45

Pour jouer : Nous écrire "cliquer" sur CONTACTER-NOUS

Laissez votre nom et surtout votre adresse

Vous avez jusque mercredi à minuit. Les gagnants seront informés par retour de mail

Prochain Cabaret 42e rue

Dimanche 18 juin : Cabaret 42e rue

Studio 106 à 11h

Pour réserver :maison de la radio

Company", créé en 1970, est réputée pour être la "première comédie musicale concept" de l'histoire de Broadway. Elle suit les aventures d'un quadragénaire que tous ses amis poussent à se marier._

Les artistes interpréteront en direct de nombreux extraits de cette œuvre._*

Les artistes créeront en français la "Company" de Stephen Sondheim dans une traduction de Stéphane Laporte.

Piano : Thierry Boulanger

Avec :

Gaétan Borg

Les Coquettes (Lola Ces, Marie Facundo, Juliette Faucon)

Claire Pérot

Angélique Rivoux

Vanessa Cailhol

Isa Fleur

Valérie Zaccomer

Cathy Arondel

Olivier Breitman

Programmation musicale

Hello Dolly (New Broadway Cast Recording) 2017

« Put on your sunday clothes »

Bette Midler, Gavin Creel, Taylor Trensch, Will Burton Melanie Moore

“Hello Dolly”

Bette Midler

Hello Dolly (OBC)

“I put my hand in”

Carol Channing

“Elegance”

David Burns, Sondra Lee

Hello Dolly (New Broadway Cast Recording) 2017

“The waiters Gallup”

"World take me back"

Ethel Merman

Une soirée avec Jerry Herman 1978

“Evening with”

Live à New York avec Lisa Kirk, Joe Masiéll and Carol Dorian et au piano Jerry Herman

“Just leave everything to me”

Barbra Steisand

Hello Dolly (New Broadway Cast Recording) 2017

“Dancing”

Bette Midler

Avec notre partenaire

REGARD EN COULISSE