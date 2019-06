Un mois à Broadway (4/5) : Oscar Hammerstein super star

Invités :

, © Radio France / Laurent Valière

Prochain Cabaret 42e rue en direct et en public du Carreau du Temple

Dimanche 16 juin

Les coups de cœur de la saison en concert

- "Legrand For Ever", nouveau spectacle de Stephan Druet et Daphné Tesson, avec Gaétan Borg, Sebastiàn Galeota, Emmanuelle Goizé, Mathilde Hennekinne. Benoit De Mesmay, piano. Jean-Luc Arramy, contrebasse. A l'affiche au Théâtre de Poche Montparnasse du 25 mai au 14 juillet

- La première promotion de la Classe Libre de Comédie musicale du Cours Florent et de Stage Entertainment offriront quelques extraits de leur création "L'enfant qui criait au loup" qu'ils ont écrit, composé et mis en scène. Ecrit par Pierre Huntzinger et Maeva Mathon, composé par Nicolas Kaplyn, Pierre Huntzinger, Maeva Mathon, Remi Palazy, Ambroise Divaret, Jacques Preiss.

- Les élèves de 3e année de l'Ecole de Comédie Musicale présentent quelques extraits de leur spectacle de fin d''étude mis en scène par Guillaume Bouchède : "Rent" de Jonathan Larson, adaptation française de Hervé Lewantoswki.

En direct et en public du Carreau du Temple (2 rue Perrée Paris 3e).

Réservation sur Maison de la Radio : https://www\.maisondelaradio\.fr/evenement/emission\-en\-public/42e\-rue\-11

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Nous sommes sur twitter,avec le hashtag #42rue, facebook et instagram !

Programmation musicale

O what a beautiful morning

Extrait de Oklahoma (Broadway 2019)

Musique : Richard Rodgers - Paroles : Oscar Hammerstein - Orchestration : Daniel Kluger

Avec Damon Daunno

Ol' man river - oh, Joe!...

Extrait de Showboat

Musique : Jerome Kern - Paroles : Oscar Hammerstein

Avec Bruce Hobbard

Orchestre London Sinfonietta

Ambrosian Chorus

John MacGlinn (direction)

Beat out dat Rhythm on a Drum

Extrait de Carmen Jones (OBC 1943)

Paroles et musique : Oscar Hammerstein

Avec Muriel Smith

The gentleman is a dope

Extrait de Allegro

Musique : Richard Rodgers - Paroles : Oscar Hammerstein

Avec Blossom Dearie

, © Getty / Michael Tullberg

Edelweiss

Extrait de The sound of music

Musique : Richard Rodgers - Paroles : Oscar Hammerstein

Avec Doreen Taylor

Indian love call

Extrait de Rose Marie (1924)

Musique : Rudolf Friml

Avec Anna Moffo et Sergio Franchi

If I loved you

Extrait de Carousel

Musique : Richard Rodgers - Paroles : Oscar Hammerstein

Avec Audra McDonald et Josh Groban

People will say we're in love

Extrait de Oklahoma (Broadway 2019)

Musique : Richard Rodgers - Paroles : Oscar Hammerstein - Orchestration : Daniel Kluger

Avec Rebecca Naomi Jones et Damon Daunno

People will say we're in love

Extrait de Oklahoma (Broadway 2019)

Musique : Richard Rodgers - Paroles : Oscar Hammerstein - Orchestration : Daniel Kluger

Avec Rebecca Naomi Jones et Damon Daunno

Out of my dreams

Extrait de Oklahoma

Musique : Richard Rodgers - Paroles : Oscar Hammerstein

Avec Mary Testa