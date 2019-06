Cabaret 42e rue : Les coups de cœur de la saison en concert

" Legrand For Ever ", nouveau spectacle de Stephan Druet et Daphné Tesson, avec Gaétan Borg, Sebastiàn Galeota, Emmanuelle Goizé, Mathilde Hennekinne. Benoit De Mesmay, piano. Jean-Luc Arramy, contrebasse. A l'affiche au Théâtre de Poche Montparnasse du 25 mai au 14 juillet

Programmation musicale

LEGRAND FOR EVER conçu par Stéphane Drouet et Daphné Tesson. Musique de Michel Legrand

Nous sommes deux sœurs jumelles: Emmanuelle Goizé et Mathilde Hennekinne

Sans toi : Emmanuelle Goizé

Oum le dauphin/Le cœur à l'hameçon: Gaétan Borg, Sebastiàn Galeota

Musiciens :

Piano : Benoit de Mesnay

Contrebasse : Jean-Luc Arramy

RENT comédie de Jonathan Larson (adaptation Hervé Lewandowski) par la promotion 3e année de l’école de comédie musicale (ECM)

Seasons of Love : Rebecca Blardone, Maud Saint Jean, Thomas Fleury et Théo Castro

Collins dans Santa Fé : Hannah-Jazz Mertens

Tango Maureen: Catherine Salamito, Emma Jouanic, Lucas Hoffmann et Tristan Garnier

Ensemble :

Aude Ulrich, Manon Finet, Camille El Bez, Sally Ann Chang, Mylène Sicard, Bastien Darmon, Victor Bourigault

Musiciens :

Léa Rulh : piano

Lucas Froget-Legendre : basse

Gabriel Traverse : guitare

Simon Lehuraux : percussions

L'ENFANT QUI CRIAIT AU LOUP écrit par Pierre Huntzinger et Maeva Mathon par la Classe Libre de Comédie musicale du Cours Florent et de Stage Entertainment

Michalski / Ouverture: Jacques Preiss, Harry Hamaoui, Anissa Brahmi, Pierre Péchard, Léa Lopez

Ensemble : Dong Michaxu, Harry Hamaoui, Pierre Péchard, Rémi Palazi, Léa Lopez, Marine Rouvrais, Manon Gonin, Eléonore Buccudu, Anissa Brahmi, Maéva Mathon, Mathilde de Carné, Julia Scoatariu, Alexandre Rastier, Canelle Petit

Musiciens :

Nicolas Kaplyn : Guitare

Ambroise Divaret : Piano

Pierre Huntzinger : Cajon

Pour ou contre : Jacques Preiss, Marine Rouvrais, Mathilde de Carné, Nicolas Kaplyn, Pierre Péchard, Rémi Palazi, Manon Gonin, Anissa Brahmi, Cannelle Petit

Ensemble : Ambroise Divaret, Eléonore Buccudu, Alexandrine Rastier, Léa Lopez, Harry Hamaoui Julia Scoatariu, Maéva Mathon

Musicien :

Looper 1 DI : Pierre Huntzinger

Je ne sais aimer que toi: Léa Lopez, Dong Michaxu

Ensemble : Ambroise Divaret, Eléonore Buccudu, Alexandrine Rastier, Harry Hamaoui Julia Scoatariu, Maéva Mathon, Jacques Preiss, Marine Rouvrais, Mathilde de Carné, Nicolas Kaplyn, Pierre Péchard, Rémi Palazi, Manon Gonin, Anissa Brahmi, Cannelle Petit

Musicien :

Piano : Nicolas Kaplyn

Medley(Un parfum de fin du monde, Chanson de Delphine, La valse des Lilas, L'adieu) : EmmanuelleGoizé et Mathilde Hennekinne, Gaétan Borg, Sebastiàn Galeota

Actualité

"The Fantasticks" comédie musicale, composée par Harvey Schmidt sur des paroles de Tom Jones, est basée sur la comédie "Les Romanesques" d'Edmond Rostand, et puise son inspiration tant dans le musical que la commedia dell'arte.

Terropera présentera à la Halle Aux Grains de Lectoure la version française de ce bijou des comédies musicales, dans une version inédite et créée pour cette occasion.

Le 20, 22 et 23 Juin 2019

