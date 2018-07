Un mois à Broadway (4/4) : Rencontre avec la comédienne Lea Salonga

LA GRANDE AFFICHE

LeaSalonga à l’affiche de la comédie musicaleOnce This is Islandau Circle in the Square à New York

ACTUALITE

“Un siècle de comédie musicale” retracé à Mogador le 2 juillet

La chorale amateur parisienne dédiée aux comédies musicales Le Chœur de Pierre, emmenée par Pierre Babolat, investira le prestigieux Théâtre Mogador pour faire revivre sur scène cent ans de musicals, de Broadway à Paris en passant par le grand écran…

02 juillet 2018 à 20h30

Au Théâtre Mogador / 25 rue de Mogador, 75009 Paris

PROGRAMMATION MUSICALE

The journey so far

Lea Salonga : Someone to watch over me

Flower drum song

Musique : Richard Rodgers / Paroles : Oscar Hammerstein II

Lea Salonga : I enjoy being a girl

Once on this Island

Paroles et musique : Stephen Flaherty et Lynn Ahrens

Lea Salonga : the human heart

The Broadway concert

Lea Salonga : Nothing

Miss Saigon

Musique : Claude Michel Schoenberg / Paroles : Alain Boublil

Lea Salonga : I'd give my life for you

Lea Salonga : The sacred bird

Aladdin

Musique : Alan Menken, Tim Rice

Lea Salonga : A whole new world

Annie

Musique : Charles Strouse

Lea Salonga : Tomorrow

Les Misérables

Musique : Claude Michel Schoenberg / Paroles : Alain Boublil

Lea Salonga : On my own