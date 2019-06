Un mois à Broadway (3/5) : Frank Loesser (Guys and Dolls) par sa fille Susan Loesser

Laurent Valière a rencontré sa fille à New York. Elle nous raconte sa carrière

Bibliographie : « a most remarkable fella » par Susan Loesser, éditions Applause

Frank Loesser en 4 vidéos :

« Baby it’s cold outside » dans « La fiancée de Neptune » avec Esther Williams et Ricardo Montalban

Marlon Brando : Luck be a lady dans le film « Guys and Dolls »

“Happy to make your acquaintance” extrait de “The most happy fella”

Daniel Radcliff : “There is a brotherhood” dans la reprise de “How to succeed in business without really trying”

Dimanche prochain :

Oscar Hammerstein Superstar : portrait du parolier et librettiste à l’occasion de la nouvelle production de « Oklahoma » à Broadway cette saison en compagnie de son metteur en scène Daniel Fish, et de Stephen Sondheim dont Oscar Hammerstein fut le mentor.

Dimanche 16 juin

Les coups de cœur de la saison en concert

"Legrand For Ever", nouveau spectacle de Stephan Druet et Daphné Tesson, avec Gaétan Borg, Sebastiàn Galeota, Emmanuelle Goizé, Mathilde Hennekinne. Benoit De Mesmay, piano. Jean-Luc Arramy, contrebasse. A l'affiche au Théâtre de Poche Montparnasse du 25 mai au 14 juillet

La première promotion de la Classe Libre de Comédie musicale du Cours Florent et de Stage Entertainment offriront quelques extraits de leur création "L'enfant qui criait au loup" qu'ils ont écrit, composé et mis en scène. Ecrit par Pierre Huntzinger et Maeva Mathon, composé par Nicolas Kaplyn, Pierre Huntzinger, Maeva Mathon, Remi Palazy, Ambroise Divaret, Jacques Preiss

Les élèves de 3e année de l'Ecole de Comédie Musicale présentent quelques extraits de leur spectacle de fin d''étude mis en scène par Guillaume Bouchède : "Rent" de Jonathan Larson, adaptation française de Hervé Lewantoswki.

Programmation musicale

Guys and dolls

Extrait de Guys and dolls (Broadway 1992)

Paroles et musique : Frank Loesser

Avec Walter Bobbie, Jk Simmons

Sit down you're rockin' the boat

Extrait de Guys and dolls (Londres National Theatre 1982)

Paroles et musique : Frank Loesser

Avec David Healy

Paris original

Extrait de How to succeed in business without really trying (1995)

Paroles et musique : Frank Loesser

Avec Ted Sperling, Megan Mullally, Kristi Lynes

A secretary is not a toy

Extrait de How to succeed in business without really trying (OBC)

Paroles et musique : Frank Loesser

Avec Paul Reed

Praise the Lord and pass the ammunitioni Musique : Frank Loesser

Avec le Kay Kyser And His Orchestra

Heart and soul

Extrait de Heart and soul

Musique : Frank Loesser

Avec Bea Wain

If I were a bell

Extrait de Guys and dolls (OBC 1950)

Paroles et musique : Frank Loesser

Avec Isabel Bigley

Sue me

Extrait de Guys and dolls (Film 1955)

Paroles et musique : Frank Loesser

Avec Frank Sinatra, Vivian Blaine

Mamma mamma

Avec Robert Weede

Where's that smile

Extrait de The most happy fella

Paroles et musique : Frank Loesser

Avec Jo Sullivan

Never will i marry

Extrait de Greenwillow

Paroles et musique : Frank Loesser

Avec Anthony Perkins

Luck be a lady

Extrait de Guys and dolls

Paroles et musique : Frank Loesser

Avec Frank Loesser