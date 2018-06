Un mois à Broadway (3/4) Passage en revue de la saison de comédie musicale à Broadway avec Elisabeth Vincentelli

De "La Reine des Neiges" en comédie musicale à "Bob l'éponge", des reprises de "Carousel" de Rodgers et "Hammerstein" à celle de "My Fair Lady", passage en revue critique et musical de la saison de comédie musicale à Broadway

avec Elisabeth Vincentelli, journaliste au New York Times et au New Yorker, en duplex de New York.

PROGRAMMATION MUSICALE

Carousel Broadway Broadway cast 2018 (Craft Recording)

Directeur Musical : Andy Einhorn

Musique : Richard Rodgers / Paroles : Oscar Hammerstein II

Renée Flemming : You'll never walk alone

Lindsay Mendez, Jessie Mueller : Mister Snow

My fair Lady Broadway cast 2018 (Broadway Record)

Musique : Frederick Loewe / Paroles : Frederick Loewe

Directeur musicale : Ted Sperling

Jordan Donica : On the streets where you live

Once on this Island Broadway cast 2018 (Broadway Record)

Musique : Stephen Flaherty / Paroles : Lynn Ahrens

Hailey Kilgore : Waiting for life

The band's visiten performance aux Tony Awards

Musique : David Yazbekk/ Paroles : Itamar Moses

Katrina Lenk : Omar sheriff

Mean girls (Atlantic Records)

Musique : Jeff Richemond / Paroles : Tina Fay

Grey Henson : Stop

Sponge Bob (Sony Music)

Musique (arrangement) : Tom Kitt / Paroles : Kyle Jarrow

Gavin Lee : I'm not a loser

Frozen Broadwaycast (Disney Records)

Paroles et musique : Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez

Brooklyn Nelson, Audrey Bennett : A little bit of you

Prince of Broadway (Ghostlight Records)

Musique : Harold Prince

Bryonha Marie Parham : will he like me

The band's visit (Ghostlight Records)

Musique : David Yazbekk/ Paroles : Itamar Moses

Etai Benson : Papi hears the ocean

PROCHAIN CABARET 42e rue

Dimanche 24 juin à 11h au studio 105 de Radio France

"Sunset Boulevard"

chef-d’oeuvre musical d’Andrew Lloyd Webber donné pour la première fois en langue français en Belgique cet été au Festival Bruxellons!

Avec :

Jack Cooper - Metteur en scène & producteur

Simon Paco - Metteur en scène

Stéphane Laporte - Traduction

Les chanteurs :

Anne Mie Gils - dans le rôle de "Norma Desmond"

Franck Vincent - dans le rôle de "Max Mayerling"

Gaétan Borg - dans le rôle de "Joe Gillis"

Oonagh Jacobs - dans le rôle de "Betty Schaefer"

Au piano : Flavien Casacci

Réservation surMaison de la Radio