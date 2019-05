Un mois à Broadway (2/5) : Renée Fleming et la comédie musicale

Vidéo

Renée Fleming : You’ll never walk alone (Carousel)

Renée Fleming dans “The Light in the piazza” à partir du 14 juin à Londres au Southbank Center.

dimanche prochain

Laurent Valière évoque à New York avec Susan Loesser, la fille de Frank Loesser , la carrière de ce grand auteur compositeur, auteur de Guys and Dolls à l’affiche jusqu’au 1er juin du Théatre Marigny à Paris.

« Irving Berlin en concert » ici : https://www.francemusique.fr/session-studio/concert-cabaret-42e-rue-du-12-mai-2019-irving-berlin-en-concert

Prochain Cabaret 42e rue en direct et en public du Carreau du Temple

Dimanche 16 juin

Les coups de cœur de la saison en concert

- "Legrand For Ever", nouveau spectacle de Stephan Druet et Daphné Tesson, avec Gaétan Borg, Sebastiàn Galeota, Emmanuelle Goizé, Mathilde Hennekinne. Benoit De Mesmay, piano. Jean-Luc Arramy, contrebasse. A l'affiche au Théâtre de Poche Montparnasse du 25 mai au 14 juillet

- La première promotion de la Classe Libre de Comédie musicale du Cours Florent et de Stage Entertainment offriront quelques extraits de leur création "L'enfant qui criait au loup" qu'ils ont écrit, composé et mis en scène. Ecrit par Pierre Huntzinger et Maeva Mathon, composé par Nicolas Kaplyn, Pierre Huntzinger, Maeva Mathon, Remi Palazy, Ambroise Divaret, Jacques Preiss.

- Les élèves de 3e année de l'Ecole de Comédie Musicale présentent quelques extraits de leur spectacle de fin d''étude mis en scène par Guillaume Bouchède : "Rent" de Jonathan Larson, adaptation française de Hervé Lewantoswki.

En direct et en public du Carreau du Temple (2 rue Perrée Paris 3e). Réservation sur Maison de la Radio

Programmation musical

Something wonderful

Extrait de The King and I

Musique : Richard Rodgers, Livret : Oscar Hammerstein

Avec Renée Fleming

The sound of music

Extrait de The sound of music

Musique : Richard Rodgers, Livret : Oscar Hammerstein

Avec Renée Fleming

Soliloquy

Extrait de Carousel

Musique : Richard Rodgers, Livret : Oscar Hammerstein

Avec Joshua Henry

Unusual way

Extrait de Nine

Musique : Maury Yeston

Avec Renée Fleming

So big / So small

Extrait de Dear Evan Hansen

Musique : Benj Pasek

Avec Renée Fleming

Till there was you

Extrait de The music man (OBC)

Musique : Meredith Willson

Avec Robert Preston

The glamorous life

Extrait de A little night music

Musique : Stephen Sondheim

Avec Renée Fleming

Love and love alone

Extrait de The visit

Musique : John Kander, Livret : Fred Ebb

Avec Renée Fleming

Fable

Extrait de The light in the piazza

Musique : Adam Guettel

Avec Renée Fleming

