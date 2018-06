Un mois à Broadway (2/4) Rencontre avec le metteur en scène de "My Fair Lady" à Broadway : Bartlett Sher

LA GRANDE AFFICHE

Bartlett Sher est metteur en scène de pièces de théatre, d'opéras au Metropolitan Opera et de comédies musicales. On lui doit notamment la reprise de "South Pacific" et "The King and I" au Lincoln Center. Sa version de My Fair Lady très appréciée par la critique fait aussi jaser en raison de sa fin étonnante.

Précédentes productions de Bartlett Sher

South pacific

The light in the piazza

Sur la route de Madison

PROCHAIN CABARET 42e rue

Dimanche 24 juin à 11h au studio 105 de Radio France

"Sunset Boulevard" chef-d’oeuvre musical d’Andrew Lloyd Webber donné pour la première fois en langue français en Belgique cet été au Festival Bruxellons!

Avec Jack Cooper - Metteur en scène & producteur

Simon Paco - Metteur en scène

Stéphane Laporte - Traduction

Les chanteurs :

Anne Mie Gils - dans le rôle de "Norma Desmond"

Franck Vincent - dans le rôle de "Max Mayerling"

Gaétan Borg - dans le rôle de "Joe Gillis"

Oonagh Jacobs - dans le rôle de "Betty Schaefer"

Au piano : Flavien Casacci

PROGRAMMATION MUSICALE

My Fair Lady, New Broadway Cast 2018

Musique : Fredrick Loewe / paroles : Alan Jay lerner

Ouverture

Lauren Ambrose : Wouldn't it be lovely

The rain in spain

Lauren Ambrose: I could have danced all night

Norbert Leo Butz : Get me to the church

Harry Hadden-Patton : I've growned accustomed to her face

South Pacific

Musique : Richard Rodgers / paroles : Oscar Hammerstein

You've got to be carefully taught

Paulo Szot : Some enchanting evening

A light in the piazza

Musique : Adam Guettel / paroles : Graig Lucas

Elizabeth Spencer : Passeggiata

Hamilton

Lin Manuel Miranda

Leslie Odom, Daveed Diggs, Okieriete Onaodowan, Lin Manuel Miranda : What did I miss