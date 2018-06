Un mois à Broadway (1/4) : rencontre avec David Yazbek, compositeur de "La Visite de la Fanfare"

LA GRANDE AFFICHE

CABARET 42e Rue

Dimanche 3 juin à 11h

En direct en direct du Salon de Musicora - Grande Halle de la Villette à Paris.

Avec les troupes

« Trouble in Tahiti » de Leonard Bernstein à l’affiche du Théâtre de l’Athénée

Eléonore Pandrazi (chant) Laurent Deleuil (chant) Thomas Palmer (piano)

« La Poupée Sanglante » comédie musicale d’après Gaston Leroux créée au Théâtre de La Huchette sur les musiques du compositeur Didier Bailly, à l’affiche cet été au Festival Off d’Avignon

Charlotte Ruby (chant) Alexandre Jérôme (chant) Edouard Thiebaut (chant) Didier Bailly (chant + piano)

« Comédiens ! » comédie musicale à l’affiche du Théâtre de La Huchette sur des musiques de Raphael Bancou

Marion Préïté (chant) Fabian Richard (chant) Cyril Romoli (chant) Raphaël Bancou (piano)

