"Un Cabaret Sondheim"

"A Sondheim Cabaret"

Concert de musique de chambre à l'occasion du 85e anniversaire de Stephen Sondheim

Stephen Sondheim est un auteur surdoué de comédie musicale. Le parolier de West side story a surtout composé une quinzaine d'œuvres originales qui ont dépassé le genre de la comédie musicale traditionnelle et exploré des contrées inédites.

Actualité

A l'occasion du cinquantenaire du décès de Maurice Yvain, la compagnie Les Frivolités Parisiennes s'associe aux Grands Boulevards pour la re-création de Yes !

Comédie musicale de Maurice Yvain (version originale restaurée pour 2 pianos)

Cette œuvre de "théâtre musical", emblématique du Paris des années 20, sera jouée les 7, 8 et 9 janvier 2016 au Café de la Danse sous la direction musicale de Jean-Yves Aizic, avec une mise en jeu de Christophe Mirambeau.

Yes !, chef d’œuvre de Maurice Yvain — le compositeur de Mon Homme et de tant de tubes de Mistinguett & Maurice Chevalier —renaît dans sa version originale pour 2 pianos façon Wiener & Doucet.

Yes ! (1928) participe de cet éclat qui définit l’Esprit de Paris. La drôlerie des situations et des dialogues, troussés par Pierre Soulaine et René Pujol, les lyrics spirituels en diable ciselés par Albert Willemetz, ont définitivement fait de Yes ! l’un des chefs d’oeuvre du musical parisien des Années Folles : On y croise une manucure au destin inattendu, un charmant fêtard décavé et le roi des pâtes alimentaires, un mariage blanc qui ne l’est plus, un coiffeur qui devient vedette de music-hall, des groupies, un domestique presque député, une bombe vénézuélienne — deux heures de fantaisie débridée et d’irrésistibles chansons servies par un cast étourdissant de charme, d’énergie et d’éclat !

Notre prochain concert en public

JEUDI 28 JANVIER au STUDIO 106

Kiss me, Kate avec la production du Théâtre du Châtelet

pour réserver maisondelaradio.com

Dernier succès majeur de son compositeur et premier musical à avoir obtenu un Tony Award en 1949, dotée d’un livret shakespearien hilarant et d’une partition enlevée, Kiss Me, Kate (Embrasse moi, chérie) est la comédie musicale par excellence. (Au Théâtre du Châtelet du 3 au 12 février 2016)

Extrait du concert du 17 août au Cadogan Hall

A SONDHEIM CABARET

Siân Phillips vocalist

Kitty Whately mezzo-soprano

Jamie Parker vocalist

Anthony Brown saxophone

Richard Sisson piano

Paul Foster stage director

Programmation

‘Everybody Says Don ’t’ extrait de Anyone Can Whistle (1964)

‘Liaisons ’ extrait de A Little Night Music

‘By the Sea’, arr. R. Sisson extrait de Sweeney Todd (1979)

‘Rain on the Roof‘ extrait de Follies

‘Take Me to the World’ extrait de Evening Primrose (1966)

‘Too Many Mornings’ extrait de Follies (1971)

‘Barcelona’ extrait de Company (1970)

‘Sunday in the Park with George’ extrait de Sunday in the Park with George (1984)

‘Losing My Mind’ extrait de Follies

‘Sunday’ extrait de Sunday in the Park with George

