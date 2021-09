Un américain à Paris, les coulisses du chef d’œuvre du musical hollywoodien

Il a 70 ans, le 26 septembre 1951, la MGM sortait son plus somptueux film musical Un américain à Paris. George Gershwin magnifié par le réalisateur Vincent Minnelli avec Gene Kelly et Leslie Caron. Le film pictural a inspiré nombre de réalisateurs.

Un Américain à Paris est l’idée d’Arthur Freed, le patron de l’unité comédie musicale de la Metro Goldwyn Mayer. Il souhaite faire un film autour du titre de ce poème symphonique composé par George Gershwin et finir le film par le ballet entier, une audace payante. Il rassemble autour de lui le metteur en scène esthète Vincente Minnelli qui imagine un hommage aux peintres français. Alan Jay Lerner imagine autour de la musique de Gershwin un livret, l’histoire d’un ancien GI resté à Paris tiraillé entre une riche amateur d’art et une petite vendeuse de parfumerie. Gene Kelly et le directeur musical Saul Chaplin choisissent dans le répertoire de George Gershwin des chansons plus ou moins connues. Gene Kelly chorégraphie l’ensemble. La production dure 8 mois et le tournage du ballet final plus d’un mois.

Nous entendrons les témoignages des artisans de ce film

Arthur Freed, producteur

Vincente Minnelli, réalisateur

Gene Kelly, acteur, danseur, chorégraphe

Leslie Caron, actrice et danseuse

Saul Chaplin, directeur musical

Actualité

Audra McDonald en France aufestival Séries Mania

La comédienne multi talent Audra McDonald était à Lille le 27 août dernier. La comédienne et chanteuse qui a remporté 6 Tony Awards (Carousel, Master Class, A Raisin in the sun, 110 in the shade, Porgy and Bess, Lady Da at Emerson’s Bar and Grill), 2 Grammy Awards et 1 Emmy Award, y présentait sa série « The Bite ».

Elle a donné une masterclass durant laquelle elle raconte sa carrière à Broadway, son envie initiale de travailler à Broadway.

Elle est visible ici : https://seriesmaniadigital.com/rencontres/rencontre-exceptionnelle-avec-audra-mcdonald/

