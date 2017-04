"Treemonisha" de Scott Joplin, à l'occasion du centenaire de la disparition le 1er avril 1917 du "Roi du Ragtime".

Treemonisha de Scott Joplin

Treemonisha est un opéra en 3 actes composé par Scott Joplin en 1911.

Il s'articule autour d'un thème cher au compositeur : c'est par l'éducation que le peuple noir se sauvera.

L'intrigue se déroule dans une ancienne plantation et raconte l'histoire de Treemonisha, jeune héroïne afro-américaine qui représente la figure de "l'éducatrice" ; elle va mener sa communauté vers la voie de la connaissance et de la liberté.

Bibliographie

Mona Reverchon : "Scott Joplin, Poète du ragtime " CNRS editions

Edward A Berlin : "King of ragtime : Scott Joplin and his era", Oxford

Actualité

Gosse de riche, comédie musicale en 3 actes de Maurice Yvain

Le 9 avril au Théâtre de Saint Dizier (52100)

Le 12 et 19 avril au Théâtre Trévise à Paris (75009)

Prochain cabaret 42ème rue à Musicora en direct

Le 30 avril à 11h de la Grande Halle de Paris de la Vilette

Avec :

_*"Le Fantôme de l'Opéra"

*_avec Manon Taris et Bastien Jacquemart qui faisaient partie de la distribution prévue à Mogador, le directeur musical Dominique Trottein et l'adaptateur en français Nicolas Engel

"Next thing you know"

comédie musicale contemporaine de Joshua Salzman, produite par American Musical Theater Live avec les quatre artistes accompagnés au piano, au violon, au violoncelle et à la guitare

Laetitia Ayrès accompagnée au piano par Jeyram Ghiaee

Programmation musicale

Scott Joplin

A real slow drag

Scott Joplin

BDMUSIC 73104

Frank Sinatra et Irving Berlin

Alexander Ragtime Band

Axel Stordahl and his orchestra

COLUMBIA 88875099712

Ella Fitzgerald

The real american folk song is rag

Nelson Riddle, direction et arrangement

VERVE 825988-2

Stephen Flaherty (musique ) Lynn Ahrens (paroles)

New Music

Audra Mc Donald

Ragtime original broadway cast

RCA victor

Swingle Sister

Maple leaf rag

Swingle Sister

SONY MUSIC 0886975524624

Scott Joplin

Pine apple rag song

Anita Johnson, soprano

Paragon Ragtime Orchestra

Rick Benjamin, direction

New World Records 80731-2

Scott Joplin

Treemonisha : “We're goin' around” (Acte I)

Paragon Ragtime Orchestra

Rick Benjamin, direction

New World Records 80731-2

Scott Joplin

Treemonisha : “Good advice” (Acte I)

Edward Pierson (rôle de Parson Alltalkt), baryton

Choeur et Orchestre du Grand Opera de Houston

Gunther Schuller, direction

Pentatone Classics PTC5186221

Scott Joplin

Treemonisha : “The sacred tree” (Acte I)

Betty Allen (rôle de Monisha), mezzo-soprano

Choeur et Orchestre du Grand Opera de Houston

Gunther Schuller, direction

Pentatone Classics PTC5186221

Scott Joplin

Treemonisha : “We will rest awhile” (Acte II)

Carmen Baltrop (rôle de Treemonisha), soprano

Curtis Rayam (rôle de Remus), ténor

Orchestre du Grand Opera de Houston

Gunther Schuller, direction

Pentatone Classics PTC5186221

Scott Joplin

Treemonisha : « Going home » (Acte II)

Carmen Baltrop (rôle de Treemonisha), soprano

Curtis Rayam (rôle de Remus), ténor

Choeur et Orchestre du Grand Opera de Houston

Gunther Schuller, direction

Pentatone Classics PTC5186221

Scott Joplin

Treemonisha : “Aunt Dinah has blowed the horn” (Acte II)

Choeur et Orchestre du Grand Opera de Houston

Gunther Schuller, direction

Pentatone Classics PTC5186221

Scott Joplin

Aunt Dinah has blowed the horn (Acte II)

Choeur et Orchestre Paragon Ragtime

Rick Benjamin, direction

New World Records 80731-2

Scott Joplin

Bowing music

The Paragon Ragtime Orchestra

Rick Benjamin, direction

New World Records 80731-2

Charles K. Harris

After the ball

Joan Morris, mezzo-soprano

William Bolcom, piano

ELEKTRA 79148-2

Gene Buck (paroles)

Ziegfrel Follies : “When i hear syncopated time”

Bernadette Boerckel, soprano

James Musto III, xylophone

The Paragon Ragtime Orchestra

Rick Benjamin, direction

New World Records 80707-2

Scott Joplin

Treemonisha

Claude Luter Quartet

Claude Luter, clarinette

Vogue 45 V 140 186

Scott Joplin

Maple leaf rag

Scott Joplin, piano

Biograph BCD 110

Irving Berlin

Alexander's Ragtime band

Julie Andrews, chant

Columbia CK 44375

Irving Berlin

Alexander's Ragtime band

Alice Faye, chant

STANYAN 12 449