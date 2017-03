A Tree Grows in Brooklyn / Rencontre avec Alan Menken, compositeur de "La Belle et la Bête"

A Tree Grows in Brooklyn d'Arthur Schwartz

se déroule dans une famille irlandaise ouvrière de Brooklyn. Une comédie rare à redécouvrir

Rencontre avec Alan Menken

le compositeur de la Belle et la Bête à l'occasion de la nouvelle adaptation en chair et en os du dessin animé de 1991.En salle depuis le 22 mars

Fin du XVIIIè siècle, dans un petit village français. Belle, jeune fille rêveuse et passionnée de littérature, vit avec son père, un vieil inventeur farfelu. S'étant perdu une nuit dans la fôret, ce dernier se réfugie au château de la Bête, qui le jette au cachot. Ne pouvant supporter de voir son père emprisonné, Belle accepte alors de prendre sa place, ignorant que sous le masque du monstre se cache un Prince Charmant tremblant d'amour pour elle, mais victime d'une terrible malédiction.

Nouvel album

bande originale du film, paru chez Universal

Une des plus belles histoires d’amour de Disney reprend vie sur nos écrans avec Emma Watson dans le rôle de Belle. La Bande Originale du film inclut une réinterprétation du très célèbre titre “Beauty and The Beast” par Ariana Grande et John Legend ainsi qu’un titre inédit de Céline Dion !!

Jeu concours

gagnez vos places pour le concert

Michael Feinstein

Tedd Firth (Clavier) Joe Pettitt (Contrebasse) Mark McLean (Batterie)

au Duc Des Lombardsmercredi 29 mars

Jouez avant midi les gagnants seront annoncés à la fin de la 42e rue juste avant midi par Laurent Valière ce dimanche 26 mars.

Réécoutez 42e rue avec Michael Feinstein dans 'émission du dimanche 20 novembre 2016

Actualités

Sarah McKenzie en concert au Café de la Danse lundi 27 mars à 20h

Un an après avoir conquis le coeur des fans de jazz avec We Could Be Lovers, son premier album chez Impulse! Records, Sarah McKenzie revient avec le sensationnel Paris in the Rain. Comme pour son précédent disque, la chanteuse/pianiste/compositrice/arrangeuse australienne née à Melbourne il y a 28 ans a collaboré avec le producteur Brian Bacchus (Norah Jones, Lizz Wright et Gregory Porter). Le résultat ? Un album fascinant alternant standards et compositions originales qui met une nouvelle fois en évidence l’incroyable musicalité de l’artiste.

prochain cabaret 42e rue : à Musicora en direct

Dimanche 30 avril à11h de la Grande Halle de la Villette à Paris

Avec :

"Le Fantôme de l'Opéra"

avec Manon Taris et Bastien Jacquemart qui faisaient partie de la distribution prévue à Mogador, le directeur musical Dominique Trottein et l'adaptateur en français Nicolas Engel

"Next thing you know"

comédie musicale contemporaine de Joshua Salzman, produite par American Musical Theater Live

avec les quatre artistes accompagnés au piano, au violon, au violoncelle et à la guitare

Laetitia Ayrès

accompagnée au piano par Jeyram Ghiaee

Programmation musicale

Michael Feinstein : That's entertainment

Musique : Arthur Schwartz

The Band Wagon

Musique : Arthur Schwartz

Fred Astaire, Adolph Deutsch, Jack Buchanan : I Guess I'll Have to Change My Plans

La Reine

Dinah Washington : Make the man love me

A Tree grows in Brooklyn OBC

Musique : Arthur Schwartz

Shirley Booth : love is the reason

I'll buy you a star

Johnny Mathis : I'll buy you a star

BOF : An evening with Dorothy Fields

Musique : Dorothy Fields

Dorothy Fields : He had refinement

Tony Bennett : Growing Pains

A Tree Grows in Brooklyn OBC

Musique : Arthur Schwartz

Halloween interlude

By the beautiful sea (OBC)

Musique : Arthur Schwartz

Old enough to love

A Tree Grows in Brooklyn OBC

Musique : Arthur Schwartz

Johnny Johnston : Don't be afraid

Beauty And The Beast

Musique Alan Menken

Aria

Belle

Paris in the rain

Sarah Mckenzie : I'm old fashioned

