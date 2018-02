Thierry Suc programme 42e rue

a produit depuis plus de trente ans les spectacles des plus grands artistes de la scène française et internationale : Jean-Jacques Goldman, Mylène Farmer, Vanessa Paradis, Calogero, Zazie, Henri Salvador, Kendji Girac, Etienne Daho, Raphaël, Yannick Noah, Juliette Gréco...

Depuis 2000, il a ouvert sa société aux spectacles musicaux, théâtraux et one man shows : Valérie Lemercier, Florence Foresti, Muriel Robin, Eric Antoine, Jonathan Lambert, Baptiste Lecaplain, Résiste, la comédie musicale…

Thierry Suc ne cesse de s’investir dans des projets toujours plus passionnants. C’est ainsi qu’il a pris des parts dans la production de l’adaptation sur scène du film culte Priscilla, Folle du désert qui a été jouée à Sydney, Toronto, Londres, Milan, Sao Paulo, Broadway. Il est également le seul investisseur européen dans la comédie musicale The Last Ship composée par Sting et jouée à Broadway.

En 2015 c’est une nouvelle aventure pour Thierry Suc et ses sociétés qui intègrent le groupe Trois-S, spécialisée dans l’Entertainment, qui compte aujourd’hui parmi les acteurs de tout premier plan dans ce domaine.

Prochain cabaret 42e rue : GREASE

"Grease" la comédie musicale rendue célèbre par le film avec Olivia Newton John et John Travolta est de retour à Paris en langue française et anglaise au Théatre Mogador.

42e rue reçoit la troupe et les musiciens au complet pour une émission festive placée sous le signe du son des années 50 ! Ils interpréteront .

Avec Alizée Lalande , Alexis Loizon, Sébastien Lemoine, Emmanuelle N'Zuzi, Sarah Manesse, le directeur musical Dominique Trottein et son orchestre, Nicolas Engel, adaptateur, Eric Loustau Carrère, producteur, et Véronique Bandelier, metteuse en scène résidente.

En direct et en public du studio 105

Dimanche 25 février à 11h

PROGRAMMATION MUSICALE

The phantom of the opera

Musique : Andrew Lloyd-Weber

MICHAEL CRAWFORD : The music of the night

The color purple

Musique : Brenda Russell, Allee Willis, Stephen Bray

Elisabeth Withers-Mendes : Too beautiful for words

Starmania WEA INTERNATIONAL

Musique : Michel Berger / Auteur : Luc Plamandon

Fabienne Thibeault : Starmania

Résiste

Musique : Michel Berger

Michel Berger : Un dimanche au bord de l'eau

Le soldat rose

Fabien Ducommun : Le Soldat Rose

The Broadway album (1985)

Musique : Stephen Sondheim

Barbra Streisand : Send in the clown

Sweeney Todd

Musique : Burtom / Sondheim

Jamie Campbell Bower : Johanna

Emission 42e rue, extrait de "The sound of music" Richard Rodgers/Oscar Hammerstein

Sylvia Schwartz : The sound of music, pianso : Kevin Farrel

The last ship

Sting : The last ship

Lazarus Cast album

Musique : David Bowie

Michael C Hall : Lazarus