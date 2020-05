Théâtre musical en mode confiné à travers le monde

Durant le confinement, les artistes du théâtre musical ont débordé d’imagination pour offrir des vidéos et performances originales. Nous découvrirons quelques-unes de ces meilleures performances, Bette Midler dans Hello Dolly aux musiciens de l’orchestre des Frivolités parisiennes.

Invité : Hervé Devolder

Le comédien, auteur et metteur en scène Hervé Devolder. Il avait 5 spectacles prévus à Avignon. Il prépare l’adaptation de la mise en scène de ses pièces musicales, en tenant compte des nouvelles contraintes sanitaires.Musicien, comédien, metteur en scène, chanteur, auteur, compositeur…

S’il fallait passer en revue toutes les fonctions auxquelles s’adonnent tour à tour Hervé Devolder, on n’en finirait pas ! C’est que cet artiste touche-à-tout a eu une formation aussi riche que variée et refuse de mettre de côté un des domaines artistiques auxquels il a goûté.

Entre musique et théâtre : Très jeune, le piano devient son jouet favori. Puis, sa passion pour le théâtre le conduit vers le Conservatoire d’art dramatique et une école de cinéma.

Hervé Devolder affectionne particulièrement le théâtre qui « fait rire » et le théâtre musical. Il réécrit les musiques oubliées pour quelques pièces de Labiche qu’il représente au Festival d’Avignon et en tournée nationale.

Le riche parcours d'Hervé Devolder a commencé par des études de musicologie. Intéressé par les musiques de film, il fait ensuite une école de cinéma. Mais cela ne suffit pas : il décide alors de suivre des cours de théâtre au conservatoire d’art dramatique de Tours puis de Paris et apprend le chant auprès d'Yael Benzaquen. Source : Compagnie Sebastien Azzopard

Carte blanche à Hervé Devolder

Milena Marinelli : Je marche dans Paris, 42e rue les 10 ans

à réécouter session studio Kiki de Montparnasse : Je marche dans Paris

Quelques vidéos confinées

Bette Midler, Bernadette Peters, Donna Murphy, Brian Stoke Mitchel, Kate Baldwin, Bettu Buckley, David Hyde Pierce, Charlie Stemp: Put on your Sunday clothes (paroles et musique Jerry Herman, extrait de "Broadway does Mother's day", directeur musical Andy Einhorn

Nolwenn Korbell, Amélie Munier, Jacques Verzier : Mack the knife (musique Kurt Weill, paroles Bertolt Brecht, arrangements Bob Reed) extrait de « l’Opéra de quat’sous »

Andrew Lloyd Webber : All I ask of you (musique : Andrew Lloyd Webber) extrait de “The Phantom of the Opera”

Andrew Lloyd Weeber : Memory (musique : Andrew Lloyd Webber) extrait de “Cats”

Ariana Grande : Still hurting (paroles et musique : Jason Robert Brown) extrait de “The Last Five Years”

Jake Gyllenhaal : Across the way (Musique : Jeanine Tesori, Paroles : David Lindsay Abaire)

Maria Friedman, Louise Dearman, Alfie Boe, Sharon D Clarke, Kerry Ellis, Joe Pasquale, Michael Xavier, Shaun Escoffery, Hannah Waddingham. Au piano Dominic Ferris : We'll meet again (musique : Hughie Charles, paroles : Ross Parker)

Les Frivolités parisiennes : la scarlatine (musique : Paul Misraki et André Hornez) extrait de “Normandie“

Etudiants du Berklee College de Boston : What the world needs now (musique : Burt Bacharach, paroles de Hal David)

Les artistes de "Mrs Doubtfire" : As long as there is love (paroles et musique : Wayne et Karey Kirkpatrick)

NBC’s ‘Smash’ Stars Reunite Plus a Never-Seen Live Performance of ‘Bombshell’! | PeopleTV : The 20th century fox mambo (Paroles et musique : Marc Shaiman, Scott Wittman)

Actualité

« Hairspray » à découvrir jusque ce soir dimanche 19h sur la chaîne de Andrew Lloyd Webber : The shows must go on

Prochain cabaret 42e rue

En mode confiné

Dimanche 7 juin en direct à 13 h de Londres, des USA et de Paris

Les concerts live de 42e rue reprennent en direct dès dimanche prochain, en mode confiné. Stay tuned !

A Londres avec Manon Taris et Antoine Mérand

Aux USA avec Alyssa Landry et Thierry Boulanger

A Paris : Isabelle Georges et Frederik Steenbrik

