Susie Morgenstern programme "42e rue"

Née aux États-Unis, Susie Morgenstern arrive en France pour suivre un doctorat en littérature comparée. Devenue auteur et illustratrice, elle a publié plus de 120 livres. Elle vit à Nice, où elle a également été professeur à l’Université durant 40 ans.

Get happy de Harold Arlen par Judy Garland dans le film Summer stock, l'un des titres choisis par Susie Morgenstern dans son livre "Be Happy".

Actualité du livre de Susie Morgenstern

Be Happy! Mes plus belles comédies musicales

Mister Gershwin les gratte-ciels de la musique

Documentaire

"La La La" disponible en replay sur france 5.

un film de Eric Bitoun

Et si, contrairement à une idée reçue, ce n’était pas la parole qui avait d’abord manqué au cinéma mais la musique ? Le cinéma a très tôt inventé un genre, inspiré de la scène : la comédie musicale. La comédie musicale est une sorte de fluide magique, capable de s’infiltrer partout, et surtout dans nos mémoires. Comment oublier les jambes de Cyd Charisse, les kaléïdoscopes de Busby Berkeley, Fred Astaire, Gene Kelly, les ballets d’Esther Williams, le déhanché de Travolta, le tango noir de « Chicago » ou le récent succès planétaire de « La La Land » ?

La comédie musicale a certes vécu ses heures de gloire, son âge d’or, à Hollywood, des années 30 aux années 50. Mais le récent succès de « La La Land » nous montre que l’engouement pour le genre est toujours là. Et que dire de Bollywood et de ses airs enchantés, ses couleurs, qui font de l’Inde le premier pays producteur mondial de films ? Enfin, que serait la comédie musicale sans les films de notre enchanteur français, Jacques Demy ?

le documentaire est à regarder sur :

Gagnez le livre "42e rue, la grande histoire des comédies musicales "

Notre prochain "Cabaret 42e rue"

Dimanche 9 décembre :au CARREAU DU TEMPLE 2 rue Perrée – Paris 03 Métro République, Temple ou Arts et métiers

« Into the woods », de Stephen Sondheim

42e rue reçoit la troupe de la nouvelle production de « Into the woods », la comédie musicale de Stephen Sondheim, mise en scène par Olivier Benezech, sous la direction musicale de Samuel Sené.

Avec Sinan Bertrand, Dalia Constantin, Scott Emerson, Grégory Garell, Alyssa Landry, Jean-François Martin, Jérôme Pradon, Jasmine Roy.

Une production de La Clé des chants.

Into the woods sera à l’affiche de l’opéra de Massy les 19 et 20 janvier 2019 et au Théâtre de la Croix-Rousse à Lyon du 19 au 23 mars.

Revivez Les 10 ans de 42e rue

Revivez notre soirée anniversaire des 10 ans de 42e rue en direct du studio 104 avec 80 artistes et l'orchestre dirigé par Thierry Boulanger, en partenariat avec la SACD.

à réécouter session studio Concert des 10 ans de 42e Rue

Programmation musicale

My fair lady OST

Paroles et musique : Alan Jay Lerner, Frederick Loewe

Julie Andrews : I could have danced all night

DIDIER JEUNESSE

Seventeen, OBC

Paroles et musique : Walter Kent, Kim Gannon

Kenneth Nelson et Ann Crowley : After all it's spring

SONY

BOF / Gypsy 1993

Paroles et musique : Stephen Sondheim, Jule Styne

Cynthia Gibb : Let me entertain you

ATLANTIC

Call me madam, film de Walter Lang

Musique : Irving Berlin

Vera Ellen et Donald O Connor : It's a lovely day today

DIDIER JEUNESSE



South Pacific, film de Joshua Logan 1955

Paroles et musique : Richard Rodgers, Oscar Hammerstein

Mitzi Gaynor: I gonna wash that right out of my head

DIDIER JEUNESSE

White Christmas, film de Michael Curtiz

Musique : Michael Curtiz

Rosemary Clooney Vera Ellen doublée par Trudy Stevens : Sisters

RIVER RECORDS

Oklahoma

Musique : Richard Rodgers

Gloria Grahame : I can't say no

ANGEL

Porgy and Bess

Paroles et musique : George et Ira Gershwin

Ella Ftizgerald : Summertime

WAGRAM MUSIC

Wonderful Town, 2002

Musique : Leonard Berstein

Audra McDonald et Kim Criswell : Ohio

Philharmonique de Berlin

Simon Rattle, direction

Hey Producer, a little night music

Musique : Stephen Sondheim

Judy Dench : Send in the clown

FIRST NIGHT RECORDS

