Stephen Sondheim, Natalie Dessay et « Passion »

LA GRANDE AFFICHEPassion de Stephen Sondheimau Théâtre du Châtelet du 16 au 24 mars 2016

La comédie musicale Passion est Inspirée du livre d’un écrivain italien du XIXe siècle, c’est « l’histoire d’un homme qui tombe amoureux d’une femme laide, malgré sa laideur, que pourtant il ne peut supporter » (Umberto Eco). Marqué par le film Passion d’amour qu’Ettore Scola en avait tiré, Sondheim a souhaité se situer entre la « théâtralité familière d’un musical et l’extravagante flamboyance d’un opéra », créant une œuvre qui s’avère être un bijou lyrique. La partition enchaîne les envolées mélodiques pour exprimer, crescendo e appassionato, les émotions extrêmes des personnages. (Châtelet)

Musique et lyrics de Stephen Sondheim

Livret de James Lapine

Inspiré du film Passione d’Amore d’Ettore Scola

D’après la nouvelle Fosca de Iginio Urgo Tarchetti

Direction musicale Andy Einhorn

Mise en scèneFanny Ardant

Dans le rôle de Fosca : Natalie Dessay et Captain Giorgio Bachetti : Ryan Silverman

DIFFUSION SUR FRANCE MUSIQUE LE SAMEDI 23 AVRIL A 20H

ACTUALITE

LIVRE

Lemusical**, propos sur un art total*

un essai de Jéléry, paru aux éditions Beslon *

Dans cette seconde édition, on retrouvera l’intégralité du texte précédent, publié en 2011, avec des modifications et de nombreux rajouts, même dans les chapitres déjà traités. L’auteur évoque donc toujours l’évolution qui mena la Comédie Musicale américaine jusqu’à la réalisation d’un art total du spectacle au niveau international. Un idéal poursuivi et parfois obtenu par la plupart des civilisations. On retrouvera aussi l’analyse détaillée de 3 « musicals » importants, chacun ayant marqué son époque.

Un livre d’étude, de réflexion, de passion et d’Histoire, s’adressant autant aux artistes, aux étudiants en art, qu’au public amoureux de spectacle et de musique.

L’auteur : Formation littéraire, cinématographique et musicale. Librettiste, scénariste, chroniqueur.

Co-fondateur et co-présentateur de la première émission française de radio sur le « Musical » en 1985. Professeur d’Histoire du « Musical » et Etude du répertoire depuis 1987 : a collaboré successivement à l’Ecole de Comédie Musicale de la Bastille, Ecole de Comédie Musicale de Paris, Ecole Supérieure du spectacle, le Louvre, AICOM Paris et Genève. A donné pendant 7 ans des conférences sur l’Histoire de l’Opéra à l’Opéra de Massy. Aujourd’hui, il poursuit cours et conférences dans plusieurs Ecoles, Ateliers et Conservatoires de la région parisienne. Il intervient aussi dans la présentation d’évènements artistiques ponctuels.

CONCERT

My Fair Châtelet !

Dimanche 13 mars 2016 à 17h au Théâtre du Châtelet (Paris)

Le Chœur d'Enfants Sotto Voce, en résidence au Théâtre du Châtelet depuis 12 ans, va revisiter les grands standards des comédies musicales de Broadway comme West Side Story, Cats, Singin' in the Rain, My Fair Lady, Chorus Line et The Wizard of Oz.

Une soirée étonnante, pétillante et drôle qui vous transportera dans un univers magique sous la baguette d’un « Américain à Paris ».

Production Sotto Voce en partenariat avec le Théâtre du Châtelet

avec les 55 enfants artistes du Chœur d’Enfants Sotto Voce

Direction artistique et mise en scène : Scott Alan Prouty

Piano : Richard Davis

Chorégraphie : Evandra Martins

NOTRE PROCHAIN CABARET 42e RUE

Sera enregistré le jeudi 10 mars à 19h au studio 106 pour réserver

maisondelaradio.com

Nous serons en compagnie de la chanteuse américaine Liz Callaway de passage à Paris pour son concert AMERICAN DREAMS avec l’Orchestre Pasdeloup à la Philharmonie sous la direction de David Charles Abell le Paris le 13 mars.Pour l’accompagner à ce cabaret 42e rue, la pianiste Charlotte Gauthier.

La violoniste Marianne Rivière, présidente de l'Orchestre Pasdeloup sera aussi notre invitée pour nous parler de la passion de l'Orchestre à jouer le répertoire de la comédie musicale.

Du 20 mars au 10 avril :

Concours : "42e rue" invite ses auditeurs à Londres pour assister à une comédie musicale. •

Du 20 mars au 10 avril, chaque dimanche 42e rue offre à ses auditeurs deux voyages pour deux personnes à Londres pour assister à une comédie musicale. Chaque semaine, une comédie musicale différente est en jeu. En partenariat avec la Société des Théatres de Londres et Eurostar

PROGRAMMATION MUSICALE

Comedy Tonight de A Funny Thing Happened on the Way to the Forum par Jason Alexander

Broadway Baby de Folies par Elaine Strich

Label : Masterworks Broadway

Label : Masterworks Broadway

Musique et paroles : Stephen Sondheim

Original Broadway cast 1994 avec Donna Murphy, Jere Shea

Happiness

1First Letter – Second Letter - Third Letter - Fourth Letter

I read par Donna Murphy

Label : Angel

Loving you par Mandy Patinkin

Label : Nonesuch Records Passion, Broadway cast 2013

Avec Judy Kuhn, Ryan Silverman, Rebecca Luker

PS Classics PS-1317

I Wish I Could Forget You par Ryan Silverman (Girogio) et Judy Kuhn (Fosca)

par Ryan Silverman (Girogio) et Judy Kuhn (Fosca) Is This What You Call Love, Gossip, Nightmare par par Ryan Silverman (Girogio)

par par Ryan Silverman (Girogio) ** Finale

Soldier's gossip I * par Les Soldats

Label : PS Classics*

I Could Have Danced All Night par Kelli o Hara :

Label : Ghostlight Records

