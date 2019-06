Le metteur en scène Stephen Mear programme 42e rue

Stephen Mear est un danseur, chorégraphe et metteur en scène britannique. Il a cosigné avec Matthew Bourne la chorégraphie de l'adaptation sur scène de Mary Poppins à Londres et Broadway, a créé les chorégraphies de "La Petite Sirène" à Broadway, "Sunset Boulevard" d'après le film de Billy Wilder avec Glenn Close, ainsi que "City of angels" de Cy Coleman, "Kiss Me Kate" et "Gypsy" à Londres. Il a mis en scène "42nd street" au Théâtre du Châtelet en 2016. La saison prochaine, il reprendra Mary Poppins à Londres et mettra en scène « Funny Girl » au Théâtre Marigny.

Stephen Mear en 5 vidéos

Mary Poppins à Londres et Broadway

La petite sirène à Broadway

Gypsy au Savoy Theatre à Londres

42nd street au Théâtre du Châtelet

Guys and Dolls au Théâtre Marigny

Actualité

Théâtre musical : My fair lady au festival Bruxellons

Pour son 20ème anniversaire, le festival a mis les petits plats dans les grands en proposant l'événement culturel de l'été : la création d'une nouvelle version francophone du chef d'œuvre My Fair Lady de Alan Jay Lerner et Frederick Loewe d'après Pygmalion de George Bernard Shaw. Adaptation française : Simon Paco

Bruxelles Du 11 juillet au 07 septembre 19

Théâtre musical : Isadora

La Nouvelle création de Isabelle Georges.

Si l’histoire n’a retenu d’elle que sa fin tragique, c’est à un autre parcours que nous vous invitons, celui d’une femme qui a contribué à la libération du corps féminin, inventé la danse libre et fut à l’origine de la danse moderne. Venue de l’autre côté de l’océan, Isadora Duncan, a sidéré le public de la Belle époque par son audace, sa manière de danser, sa soif de liberté et son esprit révolutionnaire.

Théâtre Les Trois Soleils (Avignon) du 5 au 28 juillet

Comédie musicale : Huckleberry Finn

la nouvelle comédie musicale de Didier Bailly et Eric Chantelauze et Helène Cohen, d’après le roman de Mark Twain

1850, dans l’Amérique esclavagiste. Huck, un gamin maltraité et Jim, un esclave en fuite, tentent d’atteindre les territoires libres… Adaptation en comédie musicale du célèbre roman de Mark Twain, Huckleberry Finn est un parcours initiatique truculent, satirique et idéaliste. Magnifique histoire d’amitié, c’est aussi une critique féroce d’une société injuste et bien pensante.

Théâtre de la Huchette (Paris) du mardi au vendredi à 21h10 – samedi 16h et 21h10

