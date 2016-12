"State Fair" de Rodgers et Hammerstein

Extrait vidéo: It might as well be spring, la version originale dans le film "State Fair"

En 1943, après le succès exceptionnel de "Oklahoma", qui ouvrait l’Age d'or de la comédie musicale, leurs auteurs Richard Rodgers et Oscar Hammerstein reçoivent un appel d'Hollywood. Darryl Zanuck ne pense pas encore à adapter leur spectacle pour le cinéma. Il leur demande d'écrire pour son studio, la Fox, des chansons pour ce qui sera leur unique expérience de comédie musicale pour le cinéma.

Le film s'intitule State Fair

Actualité

Sur les cendres en avant

Texte, musiques et mise en scène : Pierre Notte, avec : Juliette Coulon, Blanche Leleu, Chloé Olivères, Elsa Rozenknop, piano : Donia Berriri, avec la voix de : Nicole Croisille

L’histoire :

Je ne vais quand même pas aller faire ça dans la chambre de la petite.

Quatre femmes s’affrontent, puis décident de s’en sortir. Ensemble, par le haut. Quatre femmes en crise dans un désastre joyeux, enchanté. Pierre Notte, après C’est Noël tant pis, compose et signe une comédie chantée de bout en bout.

Jusqu’au 14 mai au Théâtre du Rond-Point (Paris)

Un taxi pour Broadway

Texte, musiques et mise en scène : Gilles Ramade

Par La compagnie Figaro and Co

Tous les grands moments des comédies musicales américaines et françaises, réunis en un seul spectacle : Des extraits de West side story • Cats • All that Jaz • Sister act • Fame • Hair • Grease • Cabaret • Chicago • Phantom of the …

L’histoire:

Trois jeunes français arrivent à New York, un pour apprendre l’anglais, une autre la danse, le dernier veut devenir trader. Chacun doit se trouver un petit boulot et jongler toute la journée entre les auditions, les cours et leur job. De déconvenues en heureuses rencontres, d’auditions ratées à leurs rêves de réussites leur vie nous est racontée à travers des scènes de comédies musicales célèbres.

Samedi 22 avril à 20h30 et dimanche 23 avril à 15h30

au Casino Théâtre Barrière (Toulouse)

Notre prochain Concert privé :

"carte blanche au comédien et chanteur Vincent Heden"

avec les chanteuses Florence Pelly et Rachel Pignot et le pianiste Paul Staïcu

En direct et en public du studio 106 le dimanche 15 mai à 11h

réservation surmaisondelaradio.fr

Vincent Heden est à l'affiche du 21 avril au 12 juin de "Love Circus" aux Folies Bergère.

Programmation musicale

Album: Blossom Dearie

C'est le printemps par Blossom Dearie, adaptation française de Jean Sablon et Geringer Tallon

Label: Verve

Album: The floor above me

Paroles et Musique: Stephen Sondheim, Jule Styne

Tony Yazbek: All i need is a girl

Label: PS CLASSICS

Album: Karrin Allyson

Paroles et Musique: Richard Rodgers, Oscar Hammerstein

Karrin Allyson: Many a new days extrait de la comédie musicale Oklahoma

Label: Motema

Album: Bernadette Peters Loves Rodgers and Hammerstein

Bernadette Peters: It's a grand night for singing

Label: Angel Records

Album: State fair OST 1945

Paroles et Musique: Richard Rodgers et Oscar Hammerstein

Louane Hogan: It might as well be spring

Label: Varese Sarabande

Album: Various Richard Rodgers and Oscar Hammerstein

Paroles et Musique: Richard Rodgers et Oscar Hammerstein

Dick Haymes: We will be together

Label: Mastercorp Pty Ltd

Album: State Fair OST 1962

Paroles et Musique: Richard Rodgers et Oscar Hammerstein

Ann Margret et David Street: Isn't kinda fun

Alice Faye: never say no to a man

Label: Varese Sarabande

Album: State Fair 1996 Original Broadway Cast

Paroles et Musique: Richard Rodgers et Oscar Hammerstein

Andrea Mc Ardle: The next time it happens

Ben Wright, Donna McKechnie: So far

Label: DRG

Album: State Fair OST 1945

All i owe Ioway

Label: Varese Sarabande

Album: "Sur les cendres en avant" de Pierre Notte

Juliette Coulon: chanson de la femme armée

