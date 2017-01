Spéciale Investiture de Donald Trump : Concert "La Nuit américaine" et le film "La La Land"

C'est l'événement en matière de comédie musicale de ce début d'année : un film moderne qui bouscule tout sur son passage des Golden Globes aux Oscar. La La Land avec Emma Stone et Ryan Gosling sort mercredi. On adore et on vous fera découvrir le film en musique tout à l'heure en compagnie de son réalisateur Damien Chazelle.

Mais pour débuter parlons de l'Amérique. Donald Trump a été intronisé vendredi 45e président américain. Longtemps les comédies musicales ont accompagné les campagnes électorales américaines. Les candidats puisaient dans les compositeurs populaires des chansons qui devenaient leur porte drapeau.

► Concert :

Concert avec Anandha Seethanen et Franck Vincent accompagnés par Thierry Boulanger, Benoit Dunoyer de Segonzac et Thierry Chauvet. Enregistré au studio 104 de La Maison de la Radio lors de la 'Nuit Américaine' organisée le 8 novembre dernier avec Franceinfo.

► Actualités :

► "La La Land" au cinéma

Film de Damien Chazelle, avec Ryan Gosling et Emma Stone, sorti le 25 janvier 2017.

► "Tous en scène" au cinéma

Film de Garth Jennings, avec les voix de Patrick Bruel, Jenifer Bartoli et Laurent Gerra, sur vos écrans le 25 janvier 2017.

► "Candide" de Leonard Bernstein à l'Opéra de Bordeaux

Avec Andrew Stenson, Wynn Harmon, Ashley Emerson et Christian Bowers. James Lowe dirige l'Orchestre National Bordeaux Aquitaine avec Le Chœur de l’Opéra National de Bordeaux jusqu'au 26 janvier 2017.

► "Rose et Rose" de Alvaro Bello **à l'auditorium de l'Opéra de Paris

A la direction, Didier Grojsman avec les 36 interprètes du Chœur de Scène du CREA, du 23 au 28 janvier 2017.

► "Chambre 113" auThéâtre de Menilmontant

Une comédie musicale de Claire-Marie Systchenko et Eric Bongrand, mise en scène Vincent Vittoz les lundis 23 et 30 janvier.

