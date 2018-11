Quand Broadway s'en va-t-en guerre

Légende : Irving Berlin reprend durant la seconde guerre mondiale sur scène le titre qu'il avait créé pour les troupes durant la première guerre mondiale : Oh I hate to get up in the morning.

The Ziegfeld Follies: A History in Song, de Ann Ommen van der Merwe

42ème Rue. La grande histoire des comédies musicales

ACTUALITE :

Les 10 et 11 novembre 2018, dans le cadre du centenaire de l'Armistice du 11 novembre, un grand spectacle intitulé "Clemenceau, le musical" a lieu au Palais des Congrès de Paris.

de Stephen Sondheim mis en scène par Olivier Benezech à l'opéra de Reims le 16 et 17 novembre par La clef des chants

de Kurt Weill et Bertolt Brecht au Theatre de la Croix Rousse à Lyon du 16 au 21 novembre

Cabaret 42e rue : concert privé avec la troupe de l'Opéra de quat'sous de Kurt Weill, nouvelle production de Jean Lacornerie.

REVIVEZ LES 10 ans de 42e rue :

soirée anniversaire du samedi 27 octobre des 10 ans de 42e rue en direct du studio 104 avec 80 artistes et l'orchestre dirigé par Thierry Boulanger, en partenariat avec la SACD.

NOS PROCHAINS CABARETS 42e rue :

Samedi 24 novembre :

Nous enregistrons un Cabaret 42e rue samedi 24 novembre au studio 104à 16h lors du salon Radio France fête le livre.

Nous recevrons les troupes de la Goulue dite Louise Weber, le spectacle musical de Delphine Gransard, la troupe du nouveau spectacle musical les aventures de Tom Sawyer et vous découvrirez avant tout le monde la première adaptation d'une œuvre inédite en France des auteurs de Cabaret et Chicago : le baiser de la femme araignée.

Dimanche 9 décembre :

Au Carreau du Temple à 13h nous recevrons la troupe au complet de Into The Woods, la nouvelle production de la comédie musicale de Stephen Sondheim qui sera à l'opéra de Reims mi novembre et au théâtre de la croix rousse à Lyon en mars.

Programmation musicale

Songs of World War I

Al Jolson : On the road to Calais

DELTA

100 refrains pour la liberation

Auteur : George M.Cohan

Glenn Miller Orchestra : over there

TURNER CLASSIC MOVIES MUSIC

Film Yankee Doodle Dandy

Musique : James Cagney

James Cagney : Over there

TURNER CLASSIC MOVIES MUSIC

The Songs That Won World War 1 Vol. 3 : 1917 - 1918

Musique : Billy Baskette / paroles : C. Francis Reisner and Benny Davis

American Quartet : Goodbye Broadway Hello France

CAKE MUSIC

Extrait de Ziegfeld follies of 1917

Eddie Cantor : The dixie volunteers

William Hicks, Margaret Jane Wray : Can't you hear your country calling

Midnight frolic / Benjamin

Musique : Louis A Hirsch

Bernadette Boerkel : When I hear a syncopated tune

NEW WORLD RECORDS

Keep on smiling

Benjamin Sears, voix ; Bradford Conner, piano : I'm gonna pin my medal on the girl I left behind

OAKTON RECORDINGS

Irving Berlin / Composers on Broadway

Musique : Irving Berlin

Irving Berlin : How i hate to get up in the morning

DECCA

The lads that will never be old

Andrea Axelrod, voix ; James Bassi, piano: Three songs from Yip Yip-Yaphank : Kitchen Police, I can always find a little sunshine at the YMCA

We're on our way to France

BABY

Keep on smiling

Benjamin Sears, voix ; Bradford Conner, piano ; Elbert Oxley, voix ; Charles Ricker, voix : We're on our way to France

OAKTON RECORDINGS

Johnny Johnson (intégrale)

Musique : Kurt Weill

Introduction (Acte I Sc 1)

Rene de la Garza, baryton : Over here in Europe Things are not bad

Rene de la Garza, baryton ; Ellen Santaniello, soprano : Minny Belle Minny Belle

Donald Wilkinson, baryton : When man was created

Otare Pit Band

Joel Cohen, direction

ERATO

Mata Hari

Musique : Edward Thomas

Robin Skye : Everyone has something to hide / I'm saving myself for a soldier

ORIGINAL CAST

BO du film Star

Musique : Maurice Scott, Jp Long

Julie Andrews, The Daffodils : Oh it's a lovely war

20th Century Fox Orchestra

Lennie Hayton

TWENTIETH CENTURY FOX

Archives Cabaret 42e rue

Nolwenn Korbell : Salomon song