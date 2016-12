"Shakespeare en comédie musicale, à l'occasion des 400 ans de la mort du Barde d'Avon

Les œuvres de William Shakespeare constituent sans aucun doute une des sources littéraires la plus importante des compositeurs. On ne compte pas moins de 275 opéras tirés de ses œuvres.

Même si Shakespeare a émaillé son théâtre de chansons, les compositeurs d'opéra n'ont pas peur de musicaliser à leur tour ces œuvres.

Et il ne faut pas attendre longtemps, lorsque la comédie musicale nait, pour que les auteurs à leur tour s'emparent de ces pièces puissantes, parfois légères, parfois romantiques. •

Shakespeare est au cœur de Broadway avec Something Rotten spectacle créé l'an dernier.

Dans Something Rotten, Christian Borle incarne Shakespeare:

•

Actualité :

Isabelle Georges à Londres avec son spectacle Oh La La

Après « Une étoile et moi, Padam Padam, Broadway en chanté et Chante !Isabelle Georges fera sa première londonienne sur la du St. James Theatre avec son inclassable Oh Là Là ! Dans le cadre du London Cabaret Festival 2016. •

Avec sa voix suave, sa manière théâtrale de délivrer les chansons et entourée de cinq musiciens selon la presse tous « touche-à-tout de génie », Isabelle Georges nous entraîne dans un voyage passionnant à travers le répertoire français et au-delà… Brel, Bécaud, Piaf, Aznavour…

Accompagnée du chanteur et directeur musical Frederik Steenbrink, elle nous raconte des histoires d’amour, de survie, de rêve dans un mélange incomparable de jazz, de cabaret et de pop.

Mercredi 4 mai 2016 à 20h au St. James Theatre de Londres

Le crime de l’orpheline au Théatre du Ranelagh

Grand-Guignol musical de Florence Andrieu, Flannan Obé et Philippe Brocard dans une mise en scène de Philippe Lelièvre.

Résumé de la pièce

Joséphine, une jeune orpheline, vit dans une modeste mansarde avec sa mystérieuse tutrice qui l’a recueillie quand elle était toute petite. Elle aime en secret Alfred, un gentil gars des rues qui lui fait la cour par la fenêtre et qu’elle espère épouser bientôt… mais c’était sans compter sur la visite de Rodolphe, un ami de la famille qui lui demande soudain sa main et qui ne supporte pas qu’on lui dise non !

Joséphine parviendra-t-elle à se dépêtrer de ce mariage qu’on lui impose ? Qui est réellement cette tutrice qui se révèle cruelle ? Alfred saura-t-il être son sauveur ?

L’amour rime ici avec stupeur, crime et folie, mais aussi avec accidents, imprévus, coups de théâtre et grand guignol !

Jusqu’au 18 juin 2016 du mardi au samedi à 20h30 et le dimanche à 17h au Théâtre du Ranelagh (Paris)

•

•

Notre prochain Concert privé :

"carte blanche au comédien et chanteur Vincent Heden"

avec les chanteuses Florence Pelly, Rachel Pignot et le pianiste Paul Staïcu

En direct et en public du studio 106 le dimanche 15 mai à 11h

•

Vincent Heden est à l'affiche jusqu'au 12 juin de "Love Circus" aux Folies Bergère.

•

•

Programmation musicale

•

Extrait du spectacle "Broadway Melody" mis en scène par Jean Lacornerie

Adaptation en français d’Alain Marcel

Musique Cole Porter, adaptation de "Brush up your Shakespeare" créé pour Kiss Me Kate.

"Décrasse ton Shakespeare"

•

Album: West Side Story 2009 - Romeo and Juliet

Musique: Leonard Bernstein

"Tonight" par Matt Cavenaugh et Josefina Scaglione

Label: MASTERWORKS BROADWAY

•

Album: She loves me OBC

Musique: Jerry Bock

“A trip to the library” par Barbara Baxley

Label: POLYDOR

•

Album: The frog OBC

Musique: Stephen Sondheim

“Fear no more” par David Gaines

Label: RHINO RECORDS / NONESUCH

•

Album: The boys from Syracuse (1938) 1997 New York recording

Musique: Richard Rodgers

“Sing For Your Supper” par Rebecca Luker, Sarah Uriarte Berry, Debbie Gravitte

Label: DRG RECORDS

•

Album: Oh Brother

Musique: Michael Valenti

“A loud and funny song” par Alyson Reed, Mary Mastrantonio et Judy Kaye

Label: BROADWAY RECORDS

•

Album: The Very Best of Swingin The Dream (1939)

“Darn that dream” par Mildred Bailey avec l'orchestre de Benny Goodman

Label: STARDUST RECORDS

•

Album: Shakespeare on Broadway

Musique: Jeffrey Lunden

Extrait de Another Midsummer dream

“It's love I think” par Crista Moore

Label: VARESE SARABANDE

•

Album: Kiss Me Kate

Musique: Cole Porter

“I come to wive it wealthily in padua” par Alfred Drake

Label: PEGASUS

•

Album: Your own thing off Broadway cast

Musique: Hal Hester, Danny Apolinar

“The middle years” par Macia Rodd

Label: RCA

•

Album: Shakespeare on Broadway

Musique: Richard Adler

Extrait de Music is

“Should i speak of loving you” par Marcia Mitzman

Label: VARESE SARABANDE

•

Album: Two Gentlemen of Verona

Musique: Galt Mac Dermot

“Summer Summer”

Label: DECCA

•

Album: Shakespeare on Broadway

Musique: Kliff Jones

Extrait de Rockabye Hamlet

“If morning begins” par Sean Mc Dermott

Label: VARESE SARABANDE

•

Album: Something Rotten

Musique: Karey Kirkpatrick

“Hard to be the bard” par Christian Borle

Label: GHOSTLIGHT RECORDS

•

Isabelle Georges à Londres

"oh La La"

•

Le crime de l'orpheline

de Florence Andrieu, Flannan Obé et Philippe Brocard

"Vous serez à moi" par Flanan Obe et Florence Andrieu

