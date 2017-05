"Sept filles pour sept garçons", comédie musicale western de Stanley Donen

Retour sur un film dont le succès étonna même le studio de la MGM. Et en avant première : un extrait du tout nouvel enregistrement de Hello Dolly qui fait fureur à Broadway cette saison avec Bette Midler dans le rôle titre. Rendez vous dimanche 7 juin dans 42e rue pour une émission spéciale autour de Hello Dolly de Jerry Herman

A ne pas manquer :

Le portrait intime de Gene Kelly de Bertrand Tessier, "Gene Kelly, vivre et danser" est diffusé pour la première fois sur France 5, le 14 mai à 9h25, dans La galerie France 5, avant de nouvelles rediffusions à venir. Ce portrait a été réalisé notamment avec la participation de sa fille aînée Kerry et de son fils Tim qui ont ouvert leurs archives personnelles au réalisateur.

Le prochain Cabaret 42e rue :

Dimanche 28 mai : Cabaret 42e rue : Carte blanche à Isabelle Georges avec Jeff Cohen

A l'occasion de la sortie de son nouvel album"Vienne Paris Hollywood" qui paraît en mai, initié à la suite de son concert à l'Auditorium de Radio France en janvier 2016, et avant un nouveau concert cet été au Festival de Radio France Occitanie Montpellier.

Emission en direct

Réservation indispensable en cliquant ici

Programmation musicale

Bette Midler

Hello Dolly

Hello Dolly, new broadway cast 2017

John Wilson

Barn dance

John Wilson Orchestra

That's entertainment

Howard Keel

Sobbi'n women

7 brides for 7 brothers (bande originale du film)

Jane Powell

Wonderful wonderful day

7 brides for 7 brothers, Londres 1985

Jane Powell

Goin co'tin

7 brides for 7 brothers (bande originale du film)

Steve Devereaux

Bless yore beautiful hide

7 brides for 7 brothers, Londres 1985

Howard Keel et Jane Powell

Spring spring spring (Johnny Mercer)

Orchestre des studios de la MGM

7 brides for 7 brothers, bande originale du film

Laura Pitt-Pulford et Alex Gaumond

_A woman ought to know her place (_Johnny Mercer)

7 brides for 7 brothers, 2015

Howard Keel

Queen of the may

Orchestre des studios de la MGM

7 brides for 7 brothers (bande originale du film)

Jason Howard

When you're in love

Extrait de Seven brides for seven brothers

AlbumMake Believe : The Hollywood Baritones

Lio

Si toi aussi (adaptation française de « when you’re in love »)

Extrait de Sept filles pour sept garçons aux Folies Bergère en 1999

Howard Keel

Lament (Lonesome polecat)

Orchestre des studios de la MGM

Chœur des studios de la MGM

7 brides for 7 brothers (bande originale du film)

Jane Powell, Barbara Ames, Betty Allan, Betty Noyes

June Bride suivie de June Bride (reprise)

Orchestre des studios de la MGM

7 brides for 7 brothers (bande originale du film)

Gene Kelly

The heather on the hill (Frederick Loewe)

Film : Brigadoon (enregistré en 1954)