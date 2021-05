Sarah Brightman, la soprano légende du Fantôme de l’Opéra se raconte

Le compositeur Andrew Lloyd Webber a composé « Le Fantôme de l’Opéra » sur mesure pour Sarah Brightman et sa tessiture extravagante. Sarah Brightman a joué à Londres, à Broadway et a initié le mouvement du « cross-over » en chantant avec Jose Carreras à l’ouverture des Jeux Olympiques de Barcelone.

Laurent Valière accueille aujourd'hui une légende du monde de la comédie musicale, Sarah Brightman. C’est pour elle, sa voix aux trois octaves que Andrew Lloyd Webber, à l’époque son mari, a composé dans les années 80 l’adaptation du Fantôme de l’opéra, avec des envolées lyriques insensées. Elle incarnera l’héroïne Christine Dae, que le fantôme enfoui dans les bas fonds de l’opéra de Paris allait prendre comme protégée, non seulement à Londres mais aussi à Broadway. L’enregistrement de ce spectacle s’est vendu à 40 millions d’exemplaires à travers le monde.

Sarah Brightman sait chanter dans de nombreuses langues, espagnol, comme aux jeux Olympiques de 1992 avec Jose Carréras, en Italien, en Japonais, en allemand. Elle sort son premier album en français qui s’intitule « France ». nous avons le plaisir de la recevoir aujourd’hui. Une carrière étonnante, qui s’affranchit des barrières entre musique classique et pop, et une voix sidérante.

Vous pouvez aussi écouter l'entretien avec Sarah Brightman en version originale :

À ÉCOUTER Sarah Brightman, La protégée du Fantôme de l’Opéra

Sarah Brightman et la comédie musicale en 5 vidéos :

« Music of the night » aux Grammy Awards extrait du « Fantôme de l’Opéra » (1989)

Sarah Brightman et Michael Crawford extrait du Fantôme de l’Opéra au Royal Albert Hall

« Unexpected song » extrait de « Song and Dance » (1984)

« Seing is believing » extrait de « Aspects of Love » (1992)

« Whistle Down The Wind » (duo avec Andrew Lloyd Webber) (1997)

Actualité : le nouveau disque de Sarah Brightman : « France »

Prochain Cabaret 42e rue :

Dimanche 23 mai en direct du Carreau du Temple

Nous sommes ravis de vous accueillir à nouveau dimanche prochain au Carreau du Temple pour notre prochain Cabaret 42e rue.

Les réservations sont ouvertes.

Nous recevrons : les Swings Cockt’Elles : Annabelle Sodi-Thibault, Ita Graffin, Morgane Touzalin-Macabiau (voix), Jonathan Soucasse (piano) et Alain Sachs (conception et mise en scène) pour le spectacle « Et Dieu créa le swing ! »

Cécile Dumoutier, Rosy Pollastro, Arnaud Schmitt, Raphaël Callandreau (voix), Simon Froget-Legendre (piano) pour « Le Malade imaginaire en la majeur » adapté et mis en scène Raphaël Callandreau

Et en avant-première, Filip Jordens lèvera le voile sur la nouvelle comédie musicale proposée par le Théâtre du Châtelet « L’Homme de la Mancha » en version française, popularisée par Jacques Brel.

Programmation musicale

Comédie musicale / The phantom of the opera

Think of me

Andrew Lloyd Webber (compositeur)

Charles Hart (auteur)

Michael Crawford, Sarah Brightman, Steve Barton (interprète)

REALLY USEFUL RECORDS

Carousel

Carousel : Mister snow

Richard Rodgers (compositeur)

Barbara Cook et Sarah Brightman (interprète)

Royal Philharmonic Orchestra de Londres

Paul Gemignani (direction)

MCA CLASSICS

Giuseppe Verdi

Rigoletto : Act I. Gualtier maldè...Caro nome

Orchestre Symphonique de Londres

Richard Bonynge (direction)

Joan Sutherland (soprano)

DECCA

Benjamin Britten

Folk song British Isles volume V : Early one morning n°4

Sarah Brightman (soprano), Philip Ledger (piano)

WARNER CLASSICS

Comédie Musicale / I am Albert

Just you and me

Charles Strouse (compositeur)

Lee Adams (interprète)

JAY PRODUCTIONS

Comédie / Chant et danse

Chanson inattendue

Andrew Lloyd Webber (compositeur)

Sarah Brightman (interprète)

REALLY USEFUL RECORDS

The musicality of trouse

A singer must be

Sarah Brightman (interprète)

JAY PRODUCTIONS

Comédie musicale / The phantom of the opera

The phantom of the opera

Andrew Lloyd Webber (compsiteur)

Charles Hart (auteur)

Michael Crawford, Sarah Brightman, Steve Barton (interprète)

REALLY USEFUL RECORDS

The songs that got away

Miss liberty : Mr monotony

Irving Berlin (compositeur)

Sarah Brightman (interprète)

POLYDORgend