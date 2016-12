Roberta de Jerome Kern

Livret d'Otto Harbach, d'après le roman "Gowns by Roberta" d'Alice Duer Miller.

Portée à l'écran en 1935 sous le titre de "Roberta" par William A. Seiter et en 1952 sous le titre de "Lovely to look at" par Mervyn LeRoy.

Elsie Carlisle - "Smoke Gets in Your Eyes" (1934) Roberta

Rencontre avecLin Manuel Miranda

Vaiana la légende du bout du monde est le 56eme film d’animation des Studios d’Animation Walt Disney. Il est réalisé par Ron Clements et John Musker. L’équipe musicale du film est composée de Lin-Manuel Miranda, plusieurs fois lauréat du Tony Awards ainsi que du Pulitzer Prize (“Hamilton” “In The Heights”), du compositeur Mark Mancina.

ce livre « MUSICALS, L’HISTOIRE DE LA COMÉDIE MUSICALE»

aux éditions Chronique

Résumé : Des opérettes d’Offenbach aux « Follies » de Florenz Ziegfeld, des claquettes de Fred Astaire aux performances de Gene Kelly, avec les airs de « Show Boat », « West Side Story », « My Fair Lady », « La Mélodie du bonheur »... « Musicals » pousse la porte des coulisses des plus grands spectacles et dévoile les destins des vedettes de la scène et de l’écran, de Paris à Broadway en passant par Hollywood, depuis les origines de la comédie musicale jusqu’à nos jours.

Auteur(s) : Raveleau (Alexandre) - EAN : 9782366025606

Prochain "Cabaret 42e rue"

Concert privé avec les Coquettes : Lola, Marie et Juliette

• Crédits : Hélène PamBrun

Les Coquettes sont un trio de trois artistes venues de la comédie musicale qui se produisent chaque soir à Paris au Grand Point Virgule. Elles se sont rencontrées lors de la comédie musicale de Louis Chédid Le Soldat Rose. Lola Ces a incarné le rôle principal dans Hairspray et joué dans Sister Act à Mogador. Marie Facundo a joué dans Love Circus et Dothy et le Magicien d'Oz. Juliette Faucon a participé au Soldat Rose en 2007 et 2013.Durant une heure, elles proposeront des extraits de leur spectacle, des chansons extraites de comédies musicales et recevront des invités venus du monde de la comédie musicale.

Dimanche 11 décembre à 11h au studio 106

Réservation sur maisondelaradio.fr

