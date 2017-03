Richard Rodgers "Babes in arms"

Babes in Arms en anglais a été créée le 14 avril 1937 au Shubert Theatre de Broadway et adaptée au cinéma par Busby Berkeley en 1939. Cette comédie musicale conte l'histoire d’un groupe d’adolescents qui montent un spectacle pour éviter d’aller travailler dans une ferme.

Une version masculine de l'un des standards de Babes in arms interprété dans le spectacle par l'héroine

Les choristesmis en scène par Christophe Barratier aux Folies Bergère (Paris) depuis le 23 février

1949. Clément Mathieu, musicien sans emploi, accepte un poste de pion dans un internat pour jeunes garçons difficiles. Entre des gosses perturbés et l'hostilité du directeur Rachin, adepte de la manière forte, Mathieu peine à trouver sa place.

Avec la Maîtrise des Hauts de Seine

Dédéde Henri Christiné et Albert Willemetz

L’intrigue amoureuse de Dédé pourrait se résumer ainsi : Dédé aime Odette mais est aimé secrètement par Denise, elle-même poursuivie par les assiduités de Leroydet et courtisée par Robert qui finira amant d’Odette dont le mari, Monsieur Chausson, reste obsédé par… son magasin de chaussures !

Nouvelle production de La Clé des chants

Direction artistiqueDenis Mignien et Guillaume Paire

12/03/17 15:30 Grand Théâtre Calais

14/03/17 20:30 Salle Allende, Mons en Baroeul

18/03/17 20:30 Scènes Mitoyennes, Caudry

Les Misérables du 03 au 05 mars au Palais des Congrès de Paris et en tournée dans toute la FranceLes Misérables est une comédie musicale adaptée du roman éponyme de Victor Hugo par Claude-Michel Schönberg (musique) et Alain Boublil et Jean-Marc Natel (paroles originales en français), et Herbert Kretzmer (paroles en anglais)

Programmation musicale

Enregistrement de 1937

Wynn Murry : Johnny one note

Shirley Bassey : The lady is a tramp

Enregistrement de 1989

Babes in arms : Ouverture

Musique : Richard Rodgers

New Jersey Symphony Orchestra

Direction : Evans Haile

Enregistrement de 1999

Musique : Richard Rodgers

David Campbell, Erin Dilly : Where or when

City Center Encore

Direction musical Rob Fisher

Enregistrement de 1951

Babes In Arms : Ensemble Jack Cassidy

Babes In Arms

Audra Mac Donald : I wish i were in love again

Extrait du film "Words and music"

Judy Garland et Mickey Rooney : _I wish i were in love again

Orchestre des Studios de la MGM

Direction : Lennie Hayton

Enregistrement de 1999

Way out west : City Center Encore

Direction musical Rob Fisher

Carol Burnett : Johnny one note

Dinah Shore : My Funny Valentine

Enregistrement de 1951

Mardi Bayne : Imagine

Enregistrement de 1989

Babes in arms : Ballet

Peter's journey

New Jersey Symphony Orchestra

Direction : Evans Haile

Judy Garland : Figaro

Irby-Ranniar (as Irving DeQuincey) and Williams (as brother Ivor DeQuincey ) : Light on their feet

City Center Encore

Direction musical : Rob Fisher

Enregistrement de 1951

Mary Martin : The lady is a tramp

Les choristes : le tango du directeur

Musique : Christophe Barratier

