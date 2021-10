Richard Adler, un centenaire

Richard Adler a rencontré un énorme succès dans les années 50 avec deux comédies musicales coécrites avec Jerry Ross : Week end en pyjama et Damn Yankees.

Né à New York il y a 100 ans, il ne connaissait pas la musique et composait sur un jouet xylophone. Ca ne l’a pas empêché de recevoir plusieurs Tony Awards.

Vidéos

Marilyn Monroe pour les 45 ans de John Fitzgerald Kennedy entonne en 1962 une chanson de Richard Adler

Doris day dans l’adaptation au cinéma de "The Pajama Game"

Steamheat, une chanson écrite dans une salle de bain pour "The Pajama Game"

La maquette de Henando’s Hideaway pour "The Pajama Game" par Jerry Ross et Richard Adler

La sexy Gwen Verdon dans "Damn Yankees"

à réécouter session studio Concert Cabaret 42e rue : The Pajama Game en concert du 26 janvier 2020

Actualité

« Everybody’s talking about Jamie » adapté au cinéma, le film est disponible sur Amazon Prime.

Bande annonce

Colloque : Qu’est ce que Starmania ? A Angers du 6 au 8 octobre

En savoir plus : https://www.uco.fr/fr/actualite/colloque-qu-est-ce-que-c-est-que-cette-starmania

Laurent Valière donnera une conférence : Starmania et Broadway

Prochain Cabaret 42e rue en direct du Carreau du Temple

Dimanche 17 octobre

Exit , au théâtre de la Huchette à Paris avec Marina Pangos, Harold Savary, Simon Heulle, le compositeur Didier Bailly, les auteurs Gaetan Borg et Stéphane Laporte

, au à Paris avec Marina Pangos, Harold Savary, Simon Heulle, le compositeur Didier Bailly, les auteurs Gaetan Borg et Stéphane Laporte Frankenstein Junior , à l'Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de Metz , avec Vincent Heden, Jean-Fernand Setti, Lisa Lanteri et le metteur en scène Paul Emile Fourny

, à , avec Vincent Heden, Jean-Fernand Setti, Lisa Lanteri et le metteur en scène Paul Emile Fourny Réservation sur Maison de la Radio :ICI

Programmation musicale

Sammy Davis Junior : Hey There

RHINO

Sarah Vaughan : Whatever Lola Wants

Paroles et musique : Richard Adler

NOVA RECORDS

Marilyn Monroe : Happy Birthday Mr President

RECORDING ARTS REFERENCE EDITION

Elvis Presley : Rags to riches

RCA

The Pajama game

Paroles et musique : Richard Adler et Jerry Ross

Harry Connick jr : A new town is a blue town

SONY

Fosse

Paroles et musique : Richard Adler et Jerry Ross

Steam heat

RCA VICTOR

The Pajama game

Paroles et musique : Richard Adler et Jerry Ross

Ella Fitzgerald : Hermando's hideaway

The Pajama game

Paroles et musique : Richard Adler et Jerry Ross

Doris Day : I'm not at all in love / The man who invented love

COLLECTABLES

Damn yankees

Paroles et musique : Richard Adler et Jerry Ross

Six months out of every year

DECCA BROADWAY

Damn yankees

Paroles et musique : Richard Adler et Jerry Ross

Gwen Verdon : A little brains a little talent

RCA

kwamina OBC

Paroles et musique : Richard Adler

Sally Ann Howess : What happened to Me

The gift of Magi BO

Paroles et musique : Richard Adler

Sally Ann Howes : What to do

Everybody's talking about Jamie (Dan Gillespie Sells, Tom MacRae)

Max Hardwood : Everybody's talking about Jamie