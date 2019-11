Retour à Berlin

Vidéos

La bande annonce de « la Revue de minuit », film musical est-allemand de 1962

La bande annonce de Heißer Sommer, un Grease est-allemand en 1968

L’Actualité des comédies musicales à Londres

Comédie musicale : The Falsettos, une comédie musicale de James Lapine et William Finn.

Jusqu’au 26 novembre à The Other Palace

Prochain Cabaret 42e rue

Dimanche 8 décembre, nous recevrons les troupes de deux spectacles à l’affiche à Paris au mois de décembre : la création contemporaine « Une femme se deplace » de David Lescot, à l’affiche au Théatre de la Ville à partir du 11 décembre.

Avec Candice Bouchet, Élise Caron, Pauline Collin, Ludmilla Dabo, Marie Desgranges, Matthias Girbig, Alix Kuentz, Emma liégeois, Yannick Morzelle, Antoine Sarrazin, Jacques Verzier et « Yes » de Maurice Yvain avec des paroles de chansons d’Albert Willemetz, à l’affiche du Théâtre de l’Athénée à partir du 19 décembre, avec les chanteurs : Clarisse Dalles (Totte), Célian d’Auvigny (Maxime Gavard, le fils), César Mathieu (Dubroca), accompagnés de Paul-Marie Barbier au piano.

Réservations sur maisondelaradio.fr

« 42e rue fait son show »

Une grande soirée spéciale consacrée à la comédie musicale en direct au studio 104 de Radio France avec le grand orchestre de 42e rue dirigé par Thierry Boulanger. Au programme : 100 artistes, 20 musiciens, et une création : une comédie musicale inédite signée de la chanteuse Juliette et du dramaturge Christian Siméon avec Michael Gregorio dans le rôle du Petit Prince. Une soirée en partenariat avec la SACD.

Lundi 2 décembre à 20h sur France Musique et en vidéo sur francemusique.fr

Réservations à partir du 12 novembre sur maisondelaradio.fr

Programmation musicale

Stephen Trask

America the beautiful

(extrait de Hedwig and the angry inch)

Neil Patrick Harris

Stephen Trask

Tear me down

(extrait de Hedwig and the angry inch)

Neil Patrick Harris

Gerd Natschinski, musique ;Hans-Jürgen Degenhardt (paroles)

ZuHeiss

(extrait de Revue um mitternacht)

Hartmut Eichler, Fred Frohberg & Günter Hapke

Gerd Natschinski, musique ; paroles Hans-Jürgen Degenhardt

Die Schatten der Vengangenheit

(extrait de Revue um mitternacht)

Nicole Felix et l’Orchestre Gerd Natschinski

Gerd Natschinski

Meine Frau machtMusik

(extrait de Meine Frau macht Musik)

Gerd Natschinski (musique) ; Hans Degenhardt (paroles)

Heisser Sommer

(extrait de Heisser Sommer)

Chris Doerk, Frank Schobel

Rolf Herricht

Wennsiemichsoanseh’n

(extrait de Geliebte weisse Maus)

Paul Lincke

Berliner Luft

(extrait de Frau Luna)

Staatskapelle de Dresde, dir. Christian Thielemann

Paul Abraham

Bist du mir treu

(extrait de Ball im Savoy)

Gitta Alpar, Herbert Ernst Groh

Oscar Straus

Die Königenisterwacht

(extrait des Perles de Cléopâtre)

Chœur et Orchestre du Komische Oper, dir. Adam Benzwi

Robert Wright et George Forrest

At the grand hotel

(extrait de Grand Hotel)

Michael Jetter

Robert Wright et George Forrest

Maybemybaybe loves me

(extrait de Grand Hotel)

David Jackson, Danny Strayhorn, Jane Krakowski

Paul Bogaev

Terrace

(extrait de Chess)

David Carrol et Judy Kuhn

William Finn

Falsettos : I’mbreaking down

Stephanie Block