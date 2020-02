Renée Zellweger et les films musicaux, de "Chicago" à "Judy"

Renée Zellweger a reçu l’Oscar de la meilleure actrice cette année pour son interprétation du rôle de "Judy" Garland dans le film Judy. C’est son second film musical après "Chicago". L’héroïne du "Journal de Bridget Jones" nous parle de ce rôle, de Judy Garland et des comédies musicales.

Après 6 années d’absence sur les écrans, Renée Zellweger revient dans le rôle de la comédienne et chanteuse Judy Garland à la fin de sa vie dans le film musical « Judy ». Ce rôle lui a valu cette année le Golden Globe et le prix BAFTA de la meilleure actrice, et un Oscar. C’est le second film musical de Renée Zellweger après Chicago où elle incarnait Roxie, l’une des femmes meurtrières qui cherchait la lumière des projecteurs. Renée Zellweger raconte au micro de Laurent Valière sa transformation en Judy Garland, la découverte que fut le destin tragique de Judy Garland et le travail spécifique sur les films musicaux. Le film « Judy » sort sur les écrans le 26 février.

Prochain Cabaret 42e rue : South Pacific de Richard Rodgers et d'Oscar Hammerstein

Dimanche 1er mars à 13h au Carreau du Temple (Paris)

, © Décors Luc Londiveau

En 1949, les rois de l’âge d’or de Broadway, Richard Rodgers et Oscar Hammerstein, créent avant La Mélodie du Bonheur, Le Roi et Moi et après Carousel, une comédie musicale sociale et romantique qui se déroule durant la seconde guerre mondiale. Des soldats américains, des infirmières sur un atoll du Pacifique confrontés à la guerre contre le Japon entre autres, mais aussi qui découvrent la culture polynésienne avec plus ou moins d’ouverture d’esprit. « South Pacific » est célèbre surtout pour sa chanson « An enchantedevening » et pour la scène où une infirmière américaine prend sa douche sur scène en enchaînant une chanson d’amour et une chanson de rupture. Elle est présentée pour la première fois en France du 27 au 31 mars prochain à l’Opéra de Toulon sous la direction musicale de Larry Blank et dans une mise en scène de Olivier Bénézech (Wonderful Town, Follies, Sweeney Todd).

Nous recevrons en avant-première les acteurs principaux en concert : Emma Williams, Jasmine Roy et Maxime de Toledo accompagnés par le pianiste Daniel Glet.

