Renée Fleming et le "cross over" de l'opéra à la comédie musicale

La soprano Renée Fleming publie son premier album "Broadway". Ezio Pinza est l'un des premiers ténors du Metropolitan Opera à avoir franchi le rubicon et avoir chanté à Broadway - et même obtenu un Tony Award pour son rôle dans "South Pacific". Durant une heure, gros plan sur ces chanteurs d'opéra qui mettent leur art au service du théâtre musical.

Programmation musicale

A little night music : The glamorous life

Musique : Stephen Sondheim

Renée Fleming, soprano

Orchestre De Concert de la Bbc

Rob Fisher, direction

You'll never walk alone

Musique : Richard Rodgers / paroles : Oscar Hammerstein II

Renée Fleming, soprano

Some enchanted evening

Musique : Richard Rodgers/ paroles : Oscar Hammerstein II

Ezio Pinza, voix

Oh there's the postman

Paroles et musique : Frank Loesser

Robert Weede, voix

Night and day

Paroles et musique : Cole Porter

Mario Lanza, voix

The song is you

Musique : Jerome Kern / paroles : Oscar Hammerstein II

Kiri Te Kanawa, soprano

Somewhere

Musique : Leonard Bernstein / paroles : Arthur Laurents, Stephen Sondheim

Marilyn Horne, soprano

They can't take that away from me

Musique : George Gershwin / paroles : Ira Gershwin

Barbara Hendricks, soprano

Katia et Marielle Labèque, piano

Man of la Mancha

Musique : Mitch Leigh

Placido Domingo, ténor

American Theatre Orchestra

Paul Gemignani, direction

Can't help lovin' dat man - what cher doin' all by yourself, miss Nola ?

Musique : Jerome Kern / paroles : Oscar Hammerstein II

John Mac Glinn, voix

If I were a rich man - pour voix soliste et orchestra

Musique : Jerry Bock

Bryn Terfel, baryton

Royal Philharmonic Orchestra de Londres

Paul Bateman, direction

One more kiss

Paroles et musique : Stephen Sondheim

Rosalind Ellias, mezzo-soprano

Hello Young Lovers

Musique : Richard Rodgers/ paroles : Oscar Hammerstein II, paroles

Susan Graham, mezzo-soprano

Charlotte Bonneu, piano

La chanson de Barbara

Musique : Kurt Weill

Julie Fuchs, soprano

Orchestre National de Lille

Samuel Jean, direction

L'actualité

Spectacle :

Elémentaire mon cher ! à l'Amphithéâtre de l'Opéra de Paris Bastille, par les jeunes du CREA, une création de Thierry Boulanger, livret de Alyssa Landry, direction musicale Didier Grojsman.

A Londres, Sherlock Holmes et son acolyte, le docteur Watson sont sur la piste d'un tueur en série.

Dynamiques et talentueux, les jeunes du CREA transforment les aventures du célèbre détective en une comédie musicale tumultueuse, rythmée par le goût de l'aventure.

Mardi 22, vendredi 25 janvier à 20 - Samedi 26 janvier à 15h

Concert :

La soprano Julie Fuchs en compagnie du pianiste Alphonse Cemin chante entre autre Cole Porter au Théâtre de l'Athénée

Lundi 21 janvier à 20h, dans le cadre des Lundis musicaux en partenariat avec France Musique

Jeu :

Répondez à la question de Laurent Valière et gagnez le DVD ou le Blu Ray de "Wonderful Town", de Leonard Bernstein, prix 2019 du meilleur DVD de l'Académie Charles Cros. Mise en scène Olivier Benezech, direction musicale : Larry Blank. Editions BelAir

Prochain Cabaret 42e rue :

Dimanche 3 février : L'actualité de la comédie musicale en live : Concert privé avec la troupe de "Marry me a little" de Stephen Sondheim

Paris célèbre à nouveau le génial parolier et compositeur Stephen Sondheim à travers la création de cette pièce intimiste à deux acteurs qui reprennent à travers une intrigue de nombreux airs des comédies musicales de l'auteur : de "Follies" à "Anyone can whistle", de "A Funny thing happened on the way to the forum" à "A Little night music".

Marry Me a Little est présenté à partir du 30 janvier au Studio Marigny. Les deux artistes Kimy McLaren et Damian Thantrey interpréteront en direct du arreau du Temple de nombreux extraits de cette comédie musicale créée off Broadway en 1980.

En direct et en public du Carreau du Temple (2 rue Perrée 75003 Paris).

