Maury Yeston, de "Huit et demi" en comédie musicale à "Titanic" (2/2)

Maury Yeston a reçu deux fois un Tony award pour ses œuvres « Titanic » et « Nine ». Auteur, compositeur, professeur de musicologie, compositeur également de cycles de chansons et de ballets, il nous reçoit dans son appartement de New York avant l’épidémie de Covid.

Dans cette seconde partie, il nous raconte la création de « Titanic », comment il a « réparé » la comédie musicale « Grand Hotel », il évoque la création de son cycle de chanson « December Songs » inspiré par le Voyage d’Hiver de Franz Schubert et son amour des voix féminines.

Maury Yeston en vidéo

« Titanic » l’ouverture aux Tony Awards en 1997

La nouvelle production de « Titanic » de Londres en 2014

Julian Ovenden : Alive extrait de « Death takes a holiday » de Maury Yeston

« Anything can happen in the theater » de Maury Yeston

