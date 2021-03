Maury Yeston, de "Huit et demi" en comédie musicale à "Titanic" (1/2)

Maury Yeston a reçu deux fois un Tony Award pour ses œuvres « Titanic » et « Nine ». Auteur, compositeur, professeur de musicologie, compositeur également de cycles de chansons et de ballets, il vient de fêter ses 75 ans et nous reçoit dans son appartement de New York avant l’épidémie de Covid.

Dans cette première partie, il nous raconte son amour des films européens, la création de « Nine », son « Fantôme de l’opéra » et ses débuts dans le théâtre musical.

À ÉCOUTER 42e rue du 07 mars 2021 : Interview en V.O (Première partie)

Maury Yeston en vidéo

Be Italian extrait de « Nine » de Maury Yeston aux Tony Awards en 1982

Antonio Banderas : Guido’s song extrait de « Nine » de Maury Yeston aux Tony Awards en 2003

Barbra Streisand : Unusual Way extrait de « Nine » de Maury Yeston

Liliane Montevecchi reprend Folies Bergère de « Nine » de Maury Yeston dans « 42e rue »

La bande annonce de l’adaptation au cinéma de « Nine » de Maury Yeston par Rob Marshall

Melody de Paris extrait de « Phantom » de Maury Yeston

Carte blanche à Jérôme Pradon

Dimanche 28 mars en direct du Carreau du Temple

Dimanche 28 mars en direct du Carreau du Temple

Découvert dans le rôle de Marius dans « Les Misérables » au Théâtre Mogador, Jérôme Pradon a ensuite fait carrière dans les pays anglo-saxons : il a incarné l’acteur principal masculin dans « Miss Saïgon » à Londres, fit partie de la création de « Martin Guerre » et de « The Lord of the Rings ». En France, Jérôme Pradon a incarné Guido dans l’adaptation française de « Nine » de Maury Yeston et fit partie de la troupe de « Mamma Mia » au Théâtre Mogador.

Jérôme Pradon invite ses amis et retrace sa carrière en musique

Avec Roxane Le Texier, Florence Coste, Sophie Tellier, Dan Menasche, Jasmine Roy, Sinan Bertrand, Kelly Price (sous réserve), au piano Daniel Glet et au violoncelle Isabelle Sajot

