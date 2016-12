Rencontre avec le parolier Don Black

Don Black

Connu en premier lieu pour ses nombreuses collaborations au cinéma, Don Black (né en 1938) est parolier des grandes chansons de James Bond (Diamonds are forever, Thunderball, The man with the golden gun ), a travaillé avec les compositeurs Henry Mancini (Nothing to lose dans le film The Party de Blake Edwards), David Arnold et John Barry (avec lequel il adapta pour la scène la pièce Billy Liar de Keith Waterhouse).

Don Black revient sur le processus d’écriture singulier du parolier au cinéma, enchâssé dans le scénario et en relation avec les producteurs. Il aborde ensuite ses différentes collaboration dans le monde de la comédie musicale, auprès de Jule Styne et Andrew Lloyd Webber notamment. •

•

Actualité : trois comédies musicales à l'affiche à Londres signées Don Black

► Mrs Henderson Presents au Noël Coward Theatre jusqu'au 18 juin 2016.

Sur un livret de Terry Johnson, des paroles de Don Black, une musique de George Fenton et Simon Chamberlain, chorégraphié par Andrew Wright.

Noël Coward Theatre, St Martin's Lane, London, WC2N 4AU

Informations et réservations sur le site du Noël Coward Theatre

► Bar Mitzvah Boy au Upstairs At The Gatehouse jusqu'au 10 avril 2016

Sur une musique de Jule Styne, un livret de Jack Rosenthal adapté par David Thompson, des paroles de Don Black, mis en scène par Stewart Nicholls.

Upstairs at the Gatehouse, Highgate Village, London N6 4BD

Informations et réservations sur le site du Upstairs At The Gatehouse

► Sunset Boulevard au English National Opera du 1er avril 2016 au 7 mai 2016.

Sur un livret de Don Black et Christopher Hampton, une musique d'Andrew Lloyd Webber, mis en scène par Lonny Price et dirigé par Michael Reed.

Avec Glenn Close dans le rôle de Norma Desmond.

The London Coliseum, St Martin’s Lane, London WC2N 4ES

Informations et réservations sur le site du English National Opera

Jeu concours : gagnez un voyage à Londres pour assister à une comédie musicale en écoutant 42e Rue !

Du 20 mars au 10 avril, chaque dimanche, 42e Rue offre à ses auditeurs deux voyages à Londres pour 2 personnes, invitées à assister à la comédie musicale Mrs Henderson Presents.

►Cliquez ici pour participer au concours, gagner un voyage à Londres et assister à Mrs Henderson Presents !

En partenariat avec la Société des Théatres de Londres et Eurostar

Notre prochain Cabaret 42e rue

•

Concert privé avec la troupe de "L'Opéra de quat'sous" de Kurt Weill et BertoltBrecht par la compagnie Opera Eclaté dirigé par Olivier Desbordes avec Anandha Seethanen, Eric Perez , Nicole Croisille, Patrick Zimmermann, Flore Boixel, Sarah Lazerges et Samuel Theis.

En direct et en public du studio 106 le dimanche 10 avril à 11h

Informations et réservations : maisondelaradio.com

Suivez-nous sur Facebook

Programmation musicale

•

Andrew Lloyd Webber

The Perfect Year (Sunset Boulevard, American Premiere Recording)

Glenn Close, chant

Paroles de Don Black et Christopher Hampton

REALLY USEFUL RECORDS

•

Mort Shuman

If It Wasn't For The Side Effects (Budgie )

Susan Denaker et Barbara Young, chant

Paroles de Don Black

MCA RECORDS

•

Henri Mancini

Nothing To Lose (The Party )

Julie Andrews, chant

Paroles de Don Black

SONY

•

John Barry

Diamonds Are Forever

Shirley Bassey, chant

Paroles de Don Black

James Bond 13th Original Themes – CAPITOL RECORDS

•

John Barry

Some Of Us Belong To The Stars (Billy, Cast Recording 1974)

Michael Crawford, chant

Paroles de Don Black

CBS RECORDS

•

Jule Styne

We’ve Done It Alright (Bar Mitzvah Boy, Original London Cast)

Joyce Blair et Harry Towb, chant

Paroles de Don Black

CBS 1974

•

Andrew Lloyd Webber

Tell Me On A Sunday (Song & Dance )

Sarah Brightman, chant

Paroles de Don Black

REALLY USEFUL RECORDS

•

Andrew Lloyd Webber

With One Look (Sunset Boulevard, World Premiere Recording)

Patti LuPone, chant

Paroles de Don Black

REALLY USEFUL RECORDS

•

Andrew Lloyd Webber

As If We Never Say Goodbye (Sunset Boulevard, American Premiere Recording)

Glenn Close, chant

Paroles de Don Black et Christopher Hampton

REALLY USEFUL RECORDS

•

George Fenton et Simon Chamberlain

Anything But Young (Mrs Henderson Presents )

Tracie Bennett et Ian Bartholomew, chant

Paroles de Don Black

SONY CLASSICAL

Ailleurs sur le web

Sur le même thème