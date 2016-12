Rencontre avec Michael Feinstein à New York: Ira Gershwin, Harry Warren et la comédie musicale

Laurent Valière nous emmène chez Michael Feinstein à New York un des meilleurs spécialistes de la comédie musicale américaine et de ce qu'on appelle" The Great American Songbook". Le grand répertoire des chansons de Gerswhin, Cole Porter ou Irving Berlin. Il est chanteur, pianiste, chef d'orchestre, il possède un fameux club à New York où les stars se succèdent, il a côtoyé les plus grands compositeurs, Jerry Herman, Harry Warren, Hugh Martin... et a durant 8 années été l'assistant de Ira Gerhswin, frère de George Gershwin et parolier de toutes ses chansons ou presque.

Duo Rosemary Clooney et Michael Feinstein

"Festival des 3 continents"du 22 au 29 novembre à Nantes.

Chaque année depuis 1979, à la fin du mois de novembre à Nantes, le Festival des 3 Continents propose des films de fictions et des documentaires d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie.

Parmi la programmation "Chantez dansez"

Partant de la comédie musicale et de ses résurgences ponctuelles, nostalgiques, comme carrefour le plus évident entre cinéma, danse et chant, cette thématique se donne pour modeste ambition de désigner d’autres points de rencontre.

"Gutenberg le musical"au Sentier des Halles à Paris - mardi et mercredi à 21h30 jusqu'au 28 décembre.

Sam et Max, deux jeunes rêveurs idéalistes, cherchent un producteur pour le spectacle épique qu’ils viennent d’écrire : GUTENBERG ! Le musical. LE SEUL ET UNIQUE musical sur la vie de Johannes Gutenberg.

Programmation musicale

♫ Gershwin in Hollywood

Musique George Gershwin

Louise Dearman : Someone to watch over me

WARNER CLASSICS

♫ BO du film "Un américain à Paris"

Musique George Gershwin

Gene Kelly et George Guetary : 's wonderful

TURNER CLASSIC MOVIES MUSIC

♫ Michael Feinstein Anthology

Musique George Gershwin, paroles Ira Gershwin

Michael Feinstein : Ask me again

ELEKTRA

♫ Document privé de Michael Feinstein, BO du film "Rhapsody in blue"

Musique George Gershwin

Hazel Scott : The man i love (version française inédite intégrale)

♫ Document privé de Michael Feinstein, écrit par Roger Edens and Leonard Gershe (1957)

Liza Minnelli : Bonjour Paris

♫ Compilation that's entertainment, extrait du film "The Harvey girls"

Composé par Harry Warren

Judy Garland : On the atchinson, Topeka and the Santa Fe

BDMUSIC

♫ Michael Feinstein Anthology

Musique Harry Warren

Michael Feinstein : You're and education / Michael Feinstein et Hugh Martin : I never felt better

ELEKTRA

♫ Musique Michael Feinstein, paroles Marshall Barer

Michael Feinstein : For love alone

