Qui est Jule Styne, le compositeur de "Funny Girl" ?

Time after time, Let it snow, Three coins in the fountain, Don't rain on my parade, People, The party is over... Le nombre de tubes signés Jule Styne est impressionnant. Laurent Valière raconte aujourd'hui la carrière de ce enfant prodige né à Londres qui est passé par Hollywood avant de connaître le succès à Broadway.

Jule Styne en 5 vidéos :

Gentlemen prefer blondes (Broadway 1949, film 1953)

Gypsy (Broadway 1959, film 1962)

Funny Girl (Broadway 1964, film 1968)

Escale à Hollywood (1945)

Make someone happy (extrait de Do Re Mi, 1960), et repris dans« Quand Harry rencontre Sally »)

L'actualité à Broadway :

Comédie musicale : Moulin Rouge adaptatée du film de Baz Luhrman

Le film révolutionnaire de Baz Luhrmann prend vie sur scène, remixé dans une nouvelle extravagance de mélodies musicales. Une célébration théâtrale de la vérité, de la beauté, de la liberté et surtout de l'amour, Moulin Rouge! est plus qu'une comédie musicale; C'est un état d'esprit.

Au Al Hirschfeld Theatre de New York

Cabaret : Queen of Hearts, Off- Broadway à Brooklyn, New York

Austin McCormick vous invite à découvrir Queen of Hearts, inspirée par Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. La compagnie XIV renoue avec le cirque, l’opéra, la magie, la danse baroque et des cocktails immersifs imaginatifs inspirés de vos personnages préférés.

AuTheatre XIV

Prochain Cabaret 42e rue en direct et en public du Carreau du Temple

dimanche 8 septembre à 13h

Comédie musicale, Next génération

Avec les chanteurs : Juliette Behar, Doryan Ben, Cerise Calixte, Vincent Gillieron, Tatiana Matre, Gwendal Marimoutou, Dong Xu, et Simon Froget-Legendre (piano) : ils font partie de la génération montant du théâtre musical en France.

Ils ont été choisis par la rédaction du magazine "Regard En Coulisse" qui à l’occasion de son 20e anniversaire se voit proposer une carte blanche sur la 42e rue, en collaboration avec Laurent Valière.

Aucun des 8 invités n'est jamais venu à ce jour dans 42e rue interpréter un air en solo. Une distribution variée qui témoigne de la diversité des talents et de la richesse actuelle du vivier du théâtre musical en France. Ils interpréterons des classiques et des œuvres nouvelles du théâtre musical, de Stephen Sondheim à Stephen Schwartz et George Gershwin.

Avec Stéphane Ly-Cuong et Rémy Batteault, rédacteurs en chef de Regard en Coulisse.

Réservation sur Maison de la Radio

