"The Prom", de Broadway à Netflix

Des acteurs en déclin décident pour redorer leur image de partir en lutte contre l’homophobie dans un lycée du fin fond de l’Indiana. Créée à Broadway en 2019, cette comédie musicale hilarante, engagée et décalée est adaptée sur Netflix avec Meryl Streep et Nicole Kidman.

Aujourd'hui, balade entre Netflix et les versions théâtrales de The Prom, puis détour du côté des comédies musicales de son auteur Bob Martin. Laurent Valière rendra également hommage à la danseuse et chorégraphe Ann Reinking qui vient de disparaitre. À ses côtés : Bob Martin, auteur de The Prom, Nicole Kidman, actrice, et Meryl Streep, actrice !

The Prom et sa généaologie en 5 vidéos

Bande annonce de The Prom à Broadway

Beth Leavel incarnait Dee Dee Alen à Broadway : "The lady’s improving"

Meryl Streep dans l’adaptation de The Prom sur Netflix : "The Lady’s improving"

Meryl Streep fait son grand numéro : "It’s not about me" dans The Prom sur Netflix

Sutton Foster : "I don’t want to show off" dans The Drowsy Chaperone à Broadway

Revivez la grande soirée « 42e rue fait son show coûte que coûte ! »

Lundi 14 décembre, en pleine crise sanitaire, Laurent Valière soutenait plus que jamais la comédie musicale et invitait les acteurs du théâtre musical en France à se produire au studio 104 de Radio France. 2h30 de soirée exceptionnelle avec une création signée Agnès Jaoui et Alexis Pivot (commande France Musique/SACD), dix avant-premières et d’autres surprises. Profitez de la soirée dans son intégralité.

