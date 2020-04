Pearl Bailey, du cabaret à la comédie musicale

Une énergie débordante, qui bousculait les acteurs qui jouaient avec elle. Pearl Bailey, avait du chien. Elle était réelle dans un monde parfois rempli de stéréotypes.

Première diffusion dimanche 09 avril 2017

Retrouvez la programmation musicale de l'émission en cliquant ICI

Durant le confinement nous vous proposons nos comédies musicales préférées de la semaine

Quand une famille britannique confinée adapte à sa façon les Misérables :

Une autre version encore plus confinée des Misérables :

La Petite Sirène est aussi pas mal pastichée en ces temps de confinement :

Dimanche dernier, Rosie O’Donnell a présenté une émission spéciale en direct de chez elle avec plusieurs artistes de Broadway confinés chez eux. Une bonne idée ! L’émission est à regarder en intégralité ici :

Suivez-nous sur la page Facebook de 42e rue :

Sur notre page Facebook, nous vous proposons chaque jour une idée de spectacle musical à regarder en ligne ou écouter et nous rendons compte des initiatives des artistes qui sont très actifs durant cette période difficile. A l'image de ces écoliers du lycée Chino en Californie qui n'ont pas été désemparé après l'annulation de leur spectacle. Le chœur a chanté "Over the Rainbow", chacun chez soi, et le résultat est impressionnant. Vous aussi, n'hésitez pas à nous envoyer vos liens YouTube de #comédiemusicaleconfinée afin que nous les postions.