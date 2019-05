Paul Gemignani, Directeur musical à Broadway (un mois à Broadway 1/5)

Paul Gemignani est actuellement directeur musical de Kiss Me Kate au Studio 54.

Kiss Me Kate au Studio 54 à New York

, © Laurent Valière

, © Laurent Valière

"Kiss Me Kate" actuellement à l'affiche au Studio 54 à New York

Les coulisses de l'enregistrement du nouvel album de "Kiss Me Kate"

, © Laurent Valière

, © Laurent Valière

, © Laurent Valière

Cet album paraîtra courant juin chez Ghoslight Records

Bandes annonces du spectacle "Kiss Me Kate" au Studio 54

Actualités

"Hair", hier et aujourd'hui : une conférence sur l'oeuvre mythique de la Comédie Musicale, Au Centre de Danse du Marais, 41 rue du Temple, 19 mai 2019 à 16h30, Salle Beethoven

Prochain Cabaret 42e rue en direct et en public du Carreau du Temple

Dimanche 16 juin

Les coups de cœur de la saison en concert

- "Legrand For Ever", nouveau spectacle de Stephan Druet et Daphné Tesson, avec Gaétan Borg, Sebastiàn Galeota, Emmanuelle Goizé, Mathilde Hennekinne. Benoit De Mesmay, piano. Jean-Luc Arramy, contrebasse. A l'affiche au Théâtre de Poche Montparnasse du 25 mai au 14 juillet

- La première promotion de la Classe Libre de Comédie musicale du Cours Florent et de Stage Entertainment offriront quelques extraits de leur création "L'enfant qui criait au loup" qu'ils ont écrit, composé et mis en scène. Ecrit par Pierre Huntzinger et Maeva Mathon, composé par Nicolas Kaplyn, Pierre Huntzinger, Maeva Mathon, Remi Palazy, Ambroise Divaret, Jacques Preiss.

En direct et en public du Carreau du Temple (2 rue Perrée Paris 3e). Réservation sur Maison de la Radio

Programmation musicale

Finishing the hat

Extrait de Sunday in the park with George

Musique : Stéphane Sondheim, Livret : James Lapine

Avec Mandy Patinkin

So in love

Extrait de Kiss me Kate Broadway cast 2019

Musique : Cole Porter, Livret : Bella et Samuel Spewack

Avec Kelli O’Hara

A paraître chez Ghostlight Records

Toodarn hot

Extrait de Kiss me Kate

Musique : Cole Porter, Livret : Bella et Samuel Spewack

Avec James T. Lane

A paraître chez Ghostlight Records

You got me

Extrait de On the town

Musique : Leonard Bernstein, Livret : Adolph Green, Betty Comden

Avec Scott Wise, Michael Kubala, Debbie Shapiro, Mary Ellen Stuart

America

Extrait de West Side Story

Musique : Leonard Bernstein, Livret : Stephen Sondheim

Avec : Charlotte d'Amboise, Debbie Shapiro

Sweeney Todd

Prelude – attend the tale of Sweeney Todd

Musique : Stephen Sondheim, Livret : Hugh Wheeler

Avec Len Cariou

Sunday

Extrait de Sunday in the parkwith George

Musique : Stéphane Sondheim, Livret : James Lapine

Don’t cry for me Argentina

Extrait de Evita

Musique : Andrew Lloyd Webber, Livret : Tom Rice

Avec Patti Lupone

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Nous sommes sur twitter,avec le hashtag #42rue, facebook et instagram !