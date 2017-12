Patrick Niedo programme 42e rue

, © Nadia Niedo

Patrick Niedo a été danseur et professeur de danse en France et au Broadway Dance Center de New York dans les années 1980 et 1990. C'est à cette époque que s'ouvre à lui le monde de la comédie musicale américaine. L’histoire de cet art typiquement anglo-saxon le fascine ; il fréquente assidûment les coulisses des théâtres new-yorkais où certains de ses élèves se produisent. Après avoir mis un terme à sa carrière de danseur en 1997, il se consacre aux recherches sur Broadway qu'il avait entamées. Ses conférences sur les comédies musicales, notamment au Théâtre du Châtelet, sa notoriété auprès des journalistes spécialisés et des professionnels des musicals le conduisent tout naturellement à son premier projet de livre, Histoires de comédies musicales (IPanema, 2010). Avec Hello, Broadway!, son deuxième ouvrage (IPanema, sorti en octobre 2017) il entend expliquer la genèse d’un art, de façon ludique et chronologique, afin que le lecteur comprenne comment, en 150 ans, Broadway a pu se construire. Faire partager une passion est le but principal de ce nouveau livre.

ACTUALITE

« Hello, Broadway » de Patrick Niedo aux éditions Ipanema

Hello, Broadway ! Raconte l’avènement et l’évolution d’une forme de spectacle au rayonnement mondial, copié mais jamais égalé. En quatorze chapitres, l’ouvrage présente les faits historiques, personnalités, spectacles qui ont fait Broadway. De Show Boat, la comédie musicale de référence datant de 1927, à la Grande Dépression, de la guerre à l’âge d’or des années 1940 et 1950, toutes ces années importantes sont décortiquées de façon ludique, mêlant faits historiques, anecdotes, personnalités et spectacles.

CONFERENCE par Patrick Niédo

Philharmonie de Paris

MUSIQUES DE FILM

" De Broadway à Hollywood » le jeudi 17 mai 2018 à 15h

“Bernstein Side Story : ses comédies musicales” le jeudi 24 mai 2018 à 15h

Réécoutez, Regardez le concert "Noël à Broadway" imaginé par Laurent Valière, présenté par Saskia de Ville et Laurent Valière vendredi 22 décembre au Grand Auditorium de Radio France avec Deborah Myers, Cassidy Janson, Nathan Gunn. Mikko Franck dirige l'Orchestre philharmonique, le Choeur et la Maîtrise de Radio France dans un florilège d'extraits de comédies musicales de Leonard Bernstein (Candide, Peter Pan), Richard Rodgers (Cinderella), Stephen Sondheim (Into the Woods), Danny Elfman (Nightmare before Christmas)...

Prochain Cabaret 42e rue : Les parapluies de Cherbourg

Par la troupe Ars Lyrica

Enregistrement le samedi 13 janvier à 11h au studio 105

Réservation indispensable sur maisondelaradio.com

Retrouvez 42e rue

sur facebook et suivez @LaurentValière sur twitter avec le #42rue

PROGRAMMATION MUSICALE

Comedy Tonight

A Funny Thing Happened on the Way to the Forum de Stephen Sondheim

Enregistrement de 1996 avec Nathan Lane

You’ve Got to be Carefully Taught Version 2008

De South Pacific (1949) de Rodgers et Hammerstein

Chanté par Matthew Morrison et Paulo Szot

The pirates of Penzance

Poor Wondering one

Ribbons Down My Back

Par Kate Baldwin

De Hello, Dolly! De Jerry Herman

Enregistrement du cast 2017 avec Bette Midler

Sunrise, Sunset

De Fiddler on the Roof de Stein, Bock et Harnick

Original cast album (1964) avec Topol

, © Radio France/France Musique

Archive 42e rue Liliane Montevecchi : Paris

Paroles et musique : Cole Porter

Par Liliane Montevecchi et Mathieu Serradell au piano

Omar Sharif

Par Katrina Lenk

De The Band’s Visit de David Yazbek et Itamar Moses

Actuellement au théâtre Ethel Barrymore de Broadway

Exclusivité avant la sortie de l’album en 2018

Almost Like Being in Love

De Brigadoon chanté par David Brooks et Marion Bell

Album original de 1947

You Could Not Please Me More

De I Remember Mama de Richard Rodgers, Martin Charnin et Thomas Meehan

Enregistrement avec Ann Morrison et Sian Phillips

Peut-Être bien de Cabaret, en français

Claire Pérot

Enregistrement des Folies Bergère (Stage Entertainment)

For Forever

De Dear Evan Hansen de Steven Stevenson, Pasek et Paul

Chanté par Ben Platt