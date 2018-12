Avec Patricia Ward Kelly, la femme de Gene Kelly

, © Charlotte Landru-Chandès

Gene Kelly en 5 dates

1940 Pal Joey à Broadway : archive muette

1944 Alter ego dance dans Cover Girl

1951 Our love is here to stay dans Un américain à paris

1952 The Broadway Melody Ballet dans Chantons sous la pluie

1967 Andy amoureux dans Les Demoiselles de Rochefort

Prochain Cabaret 42e rue

Dimanche 13 janvier, nous recevrons la troupe de Chicago, la comédie musicale de John Kander et Fred Ebb, actuellement à l'affiche du Théatre Mogador avec notamment Sofia Essaidi, Carien Kazier, Jean-Luc Guizonne et Pierre Samuel.

Actualités

Cinéma : La Cinémathèque Française propose une rétrospective Comédie musicale à Paris à partir du 12 décembre et jusqu'au 6 janvier à Paris

Concert : A la Philharmonie de Paris du 21 au 23 décembre, deuxième week-end accompagnant l’exposition Comédies musicales met à l’honneur Gene Kelly et son chef-d’œuvre Singin’ in the Rain, présenté en ciné-concert. La danse est aussi célébrée par le chorégraphe Sylvain Groud, qui invite le public à vivre une expérience jubilatoire. Des musiciens de jazz empruntent des thèmes aux comédies musicales (Thomas de Pourquery) ou aux films de Disney (Jazz Loves Disney). Un spectacle de la compagnie La Boîte à sel détournant les aventures d’Alice aux pays des merveilles est également proposé aux enfants.

Concert : A la Seine Musicale les 29 et 30 décembre 2018. Ciné-concert en compagnie de Damien Chazelle autour de La La Land, avec la participation de 70 musiciens et 60 choristes qui seront dirigés par Justin Hurwitz, compositeur de la musique du film.

Programmation Musicale

Singing in the Rain

Musique : Nacio Herb Brown

Gene Kelly

Good Morning

Musique : Nacio Herb Brown

Lennie Hayton, Debbie Reynolds, Gene Kelly

I got rhythm

Musique : George Gershwin

Gene Kelly

Ballin' the Jack

Musique : Chris Smith et Jim Burry

Kelly Gene et Judy Garland

You wonderful you

Musique : Saul Chaplin, Jack Brooks et Harry Warren

Gene Kelly

Alter-Ego Dance

Musique : Jerome Kern

New York New York

Musique : Leonard Bernstein, Betty Comden, Adoph Green

Gene Kelly, Frank Sinatra, Jim Munshin

Andy Amoureux

Musique : Michel Legrand

Gene Kelly

That's entertainment

Musique : Arthur Schwartz

Fred Astaire et Gene Kelly