Paint Your Wagon de Alan Lerner et Frederick Loewe

Paint Your Wagon a été créé le 12 novembre 1951 au Shubert Theatre de New York. Une comédie musicale sur un livret d’Alan Lerner et Frederick Loewe pour la musique.

Actualité

Studio Hébertot, Paris

Les samedis à 17h et les dimanches à 19h

« Naturellement Belle » comédie théâtrale et musicale de et avec Rachel Pignot et Raphaël Callandreau

Mise en scène : Yves Pignot

Une comédie théâtrale et musicale sur le bonheur et les diktats de la beauté imposés par notre société. Dans un monde superficiel et standardisé, deux employés travaillent pour une agence dont l’objectif est d’embellir à tout prix «La Star». Alors que tous les oppose, ils se voient confier une mission spéciale dont dépend leur avenir...

Jour après jour, ils vont faire évoluer leurs conceptions respectives du bonheur, de l’amour et de leur engagement dans la société. Avec humour et légèreté, Naturellement Belle aborde les thèmes du travail en entreprise, de sa déshumanisation, de la recherche effrénée d’une beauté absolue, et de la quête artificielle du bonheur.

« Naturellement Belle » est une comédie qui alterne textes et chansons. Elle s’inscrit dans une dynamique de théâtre musical où l’on retrouve les influences de la chanson et du jazz, le tout saupoudré de duos drôles et tendres, aux couleurs des films de Jacques Demy

Programmation musicale

Album : Paint Your Wagon (Encores 2015)

Musique de Frederick Loewer, paroles de Alan Jay Lerner

TITRE 1 There's a coach comin in

TITRE 2 Nathaniel Hackman : They call the wind Maria

Label : MASTERWORKS BROADWAY

Album : Paint Your Wagon OBC

I'm on my way

Label : RCA

Album : A Little bit of Broadway

Musique de Richard Rodgers, paroles d’Oscar Hammerstein

Julie Andrews : How can I wait extrait de Cinderalla

Label : Columbia

Album : Paint Your Wagon OBC Bonus Tracks

Alan Jay Lerner : I talk to the trees

Label :

Album : Paint Your Wagon OBC

Olga San Juan : What's goin on here

Label : RCA

Album : Paint Your Wagon (Encores 2015)

Ouverture

Label : MASTERWORKS BROADWAY

Album : Lerner & Loewe & Chevalier

Maurice Chevalier : I still see Elisa

Label : STAGE DOOR RECORDS

Album : BOF / Paint Your Wagon / La kermesse de l'ouest

TITRE 1 Clint Eastwood : I still see elisa

TITRE 2 Anita Gordon double Jean Seberg : A million miles away

TITRE 3 Harve Presnel : They call the wind Maria

TITRE 4 Lee Marvin : Wand'rin star

Label : PARAMOUNT

Album : Paint Your Wagon (Encores 2015)

TITRE 1 Justin Guarini : another automn

TITRE 2 What do other folks do

Label : MASTERWORKS BROADWAY

Album : The Landing (Original Off Broadway Cast)

Musique de John Kander

Thanks For That

Label : JAY PRODUCTIONS