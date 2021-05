Olivier Py programme 42e rue

Le directeur du festival d’Avignon, amateur de Wagner et Debussy, metteur en scène d’une quarantaine d’opéras porte un regard bienveillant sur la comédie musicale américaine et française. Il partage sa playlist idéale faite de femmes décidées et d’airs puissants.

Olivier Py est d’abord et avant tout un poète lyrique. Le chant est au cœur de son travail. Toutes formes de chant, de Alban Berg à Debussy, d’Offenbach à Wagner. Touche à tout, auteur, acteur, metteur en scène de théâtre et d’opéra, le directeur du Festival d’Avignon aime aussi se travestir le temps de concerts de cabaret en Miss Knife. Le metteur en scène des opéras expressionnistes « Lulu » de Alban Berg, « Les Contes d’Hoffman » avec Patricia Petibon et de « Tristan et Isolde » de Wagner s’est aussi essayé à l’opérette il y a deux ans au Festival d’Avignon avec l’écriture et la mise en scène de « l’Amour Vainqueur ».

Au micro de Laurent Valière, il explore le territoire de la comédie musicale, française ou américaine. Il choisit des titres incarnés par des femmes (des extraits de « Dreamgirls », « A star is born », « A little night music » de Stephen Sondheim, « Lili Passion » avec Barbara,I am wha I amde « LaCage aux folles »), des chansons politiques et engagées (extraites de « Ragtime » ou « The Rear of the Greasepaint »), tout en faisant la part belle au genre en France (« Et v’lan dans l’œil » de Hervé, « Les Parapluies de Cherbourg »). Une balade dans l’imaginaire lyrique engagé d’Olivier Py à quelques jours de son Cabaret « Olivier Py and friends » à l’auditorium de Radio France diffusé sur France Musique où il sera entouré notamment d’Agnès Jaoui, Patricia Petibon et Angelique Kidjo.

Olivier Py et le théâtre musical en 5 vidéos

Patricia Petibon, Olympia dans « Les Contes d’Hoffmann » de Jacques Offenbach mis en scène par Olivier Py

« L’amour vainqueur », opérette de Olivier Py créée au Festival d’Avignon

Olivier Py chante Miss Knife

Un grand numéro d’Olivier Py dans « V’lan dans l’œil », opéra bouffe de Hervé

And am I tellingpar Jennifer Holliday, l’un des choix de Olivier Py, extrait de la comédie musicale « Dreamgirls ». Extrait des Tony Awards de 1982

Actualité

Cabaret Olivier Py and Friends

Vendredi 07 mai à 20h à l’Auditorium de Radio France

Olivier Py en compagnie de Angélique Kidjo, Agnes Jaoui, Patricia Petibon, Miss Knife & des invités Surprises et l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Christophe Grapperon

Ce concert sans public sera diffusé ultérieurement sur France Musique

En savoir plus :https://www.maisondelaradio.fr/evenement/concert-symphonique/cabaret-olivier-py-and-friends

, © Eric Deniset

Le75e Festival d’Avignondu 5 au 25 juillet 2021

Olivier Py à l’affiche de « V’lan dans l’œil », opéra bouffe de Hervé, au Théâtre du Châtelet en juin

Prochain Cabaret 42e rue

Dimanche 23 mai en direct du Carreau du Temple

Avec les Swings Cockt’Elles : Annabelle Sodi-Thibault, - Ita Graffin, Morgane Touzalin-Macabiau, (voix), Jonathan Soucasse (piano) et Alain Sachs (conception et mise en scène) pour le spectacle « Et Dieu créa le swing ! »

Et « Le Malade imaginaire en la majeur » adapté et mise en scène Raphaël Callandreau

Programmation musicale

Dreamgrils : And I am telling you I'm not going

Musique : Henry Krieger / Paroles : Tom Eyen

Jennifer Holliday (voix)

GEFFEN RECORDS GHSP 2007

L’homme de la Mancha : Aldonza

Jacques Brel, Joan Diener (voix)

UNIVERSAL MUSIC (LABEL & DISTRIBUTEUR) 3726226

Les Misérables : I dreamed a dream

Musique : Claude Michel Schonberg / Paroles : Herbert Kretzmer - Alain Boublil

Ruthie Henshall : Fantine

Royal Philharmonic Orchestra de Londres

David Charles Abell, direction

FIRST NIGHT RECORDS

A Little Night Music : Liaisons

Paroles et musique : Stephen Sondheim

Regina Resnik (voix)

New York city Opera 1990

The Roar of the greasepaint : Feeling good

Paroles et musique : Leslie Bricusse & Anthony Newley

Gilbert Price (voix)

BMG (DISTR) 60351-2-RG

Shirley Bassey (voix) : I am what I am

TOWERBELL RECORDS 600065

Les contes d'Hoffmann : Les oiseaux dans la charmille (Acte I) Air d'Olympia

Jacques Offenbach

Patricia Petibon (soprano)

Orchestre de l'Opéra National de Lyon

Yves Abel, direction

Decca 475090-2

L'amour vainqueur : Et v'lan dans l’œil

Texte, mise en scène et musique Olivier Py

Flannan Obé (voix), Clémentine Bourgoin (voix), Pierre Lebon (voix) et Antoni Sykopoulos (piano + chant)

Medley lors de "42e rue fait son show" 2019 à Radio France