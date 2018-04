Les 75 ans de "Oklahoma !" de Rodgers et Hammerstein

Le spectacle [Oklahoma !] a tenté d’explorer les relations humaines de la même façon qu’une pièce de théâtre.

Stephen Sondheim

Programmation musicale

Jay Livingston - Ray Evans

Que sera, sera - version japonaise pour le film Mes voisins les Yamada (réal. Isao Takahata)

, © Decca

Richard Rodgers - Oscar Hammerstein II

Oklahoma!

1. Overture

, © Columbia

"Oh, What a Beautiful Mornin'" (Curly)

Nelson Eddy : Curly

Orchestre dirigé par Lehman Engel

, © Masterworks Broadway

"The Farmer and the Cowman" (Andrew Carnes, Aunt Eller, Curly, Gertie Cummings, Will, Ado Annie, Laurey, Ike Skidmore, Cord Elam)

Philip Rash : Andrew Carnes

Mary Wickes : Aunt Eller

Laurence Guittard : Curly

Martha Traverse : Gertie Cummings

Harry Groener : Will Parker

Christine Ebersole : Ado Annie Carnes

Christine Andreas : Laurey

Robert Ray : Ike Skidmore

Nick Jolley : Cord Elma

, © First Night Records

"The surrey with the fringe on top" (Curly, Laurey, Aunt Eller)

Hugh Jackman : Curly

Josefina Gabrielle : Laurey

Maureen Lipman : Aunt Eller

, © Decca

"Many a New Day" (Laurey)

Joan Robert : Laurey

, © TVT

"I can't say no" (Ado Annie Carnes)

Celeste Holm : Ado Annie Carnes

, © Decca

"People will say we're in love" (Curly et Laurey)

Alfred Drake : Curly

Joan Roberts : Laurey

, © JSP Records

"People will say we're in love" (Curly et Laurey)

Judy Garland : Laurey

Bing Crosby : Curly

"Lonely room" (Jud Fry)

Lee Cass : Jud Fry

, © Marianne Mélodie

"Loin de mes rêves" (Laurey)

André Dassary : Laurey

Pierre Spiers et son Orchestre

, © Capitol

"Out of my dreams - Ballet" (orchestre)

Orchestre dirigé par Jay Blackton

, © Warner Classics

"Oklahoma" (Curly, Laurey, Tante Eller, ensemble)

Sierra Boggess, Anna-Jane Casey, Julian Ovenden, David Pittsinger : chanteurs

The John Wilson Orchestra, dir. John Wilson

, © Deustsche Grammophon

Leonard Bernstein - Betty Comden - Adolph Green

On the Town

"Taxi number: Come up to my place" (Chip, Hildy)

Tyne Daly : Hildy

Kurt Ollmann : Chip

London Symphony Orchestra, dir. Michael Tilson Thomas

Raphaël Bancou - Eric Chantelauze

Les Comédiens (extrait)

Cyril Romoli, Marion Preite, Fabian Richard : chanteurs

En savoir plus

Bibliographie : NOLAN, Frederick, The Sound of their Music, éd. Applause

Album : Oklahoma! remasterisé, DECCA (sortie en mai 2018)

Actualité : le choix de Laurent Valière

, © Théâtre de la Huchette

Comédiens ! Une comédie musicale librement inspirée de l’opéra Paillasse de Ruggero Leoncavallo, au Théâtre de la Huchette.

Mise en scène : Samuel Sené

Livret et paroles des chansons : Eric Chantelauze

Musique : Raphaël Bancou

A partir du 20 mars, du mardi au vendredi à 21h - le samedi à 16h et 21h

Plus d'informations ici.

