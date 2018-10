NT Binh, commissaire de l'exposition "Comédie musicale : la joie de vivre"

La grande affiche

N. T. BINH est membre du comité de rédaction de la revue Positif sous la plume de Yann Tobin, maître de conférences en cinéma à l’université Paris 1 Panthéon- Sorbonne, réalisateur de documentaires.Auteur, coauteur ou directeur d’une vingtaine d’ouvrages sur le cinéma, trois fois lauréat du prix du Syndicat de la critique française.

Commissaire de l’exposition « Comédies musicales, la joie de vivre du cinéma » à la Philharmonie de Paris (2018-2019).

Comédies Misicaaaales« la joie de vivre du cinéma » Exposition du 19 octobre 18 au 27 janvier 19 / Philharmonie de Paris

Actualité

Numéro de « Positif» spécial comédies musicales, disponible en kiosques

A gagner

Ce dimanche, l’ouvrage « COMEDIES MUSICALES, la joie de vivre du cinéma » catalogue rédigé sous la direction du commissaire d'exposition, N. T. Binh.

Editions La Martinière et la Philarmonie de Paris

Pour jouer : Nous écrire "cliquer" sur CONTACTER-NOUS il vous suffit ensuite de laisser votre nom et surtout votre adresse

42e rue les 10 ans

en savoir plus événement L'émission 42e RUE fête ses 10 ans de comédie musicale !

Samedi 27 octobre à 20h00 au studio 104

Depuis 10 ans, l’émission 42eme rue est le carrefour de la comédie et du théâtre musical en France.

Pour fêter cet anniversaire, Laurent Valière réunit 80 musiciens/chanteurs sur scène, un orchestre de 21 musiciens dirigés par Thierry Boulanger, dans une mise en espace de la metteur en scène Agnès Boury.

Enfin en lever de rideau, Virginie Lemoine, Pierre Notte et Raphaël Bancou présentent Couscous sur la 42ème Rue, une création inédite commandée par France Musique et la SACD.

Réservation sur maisondelaradio.fr

Prochain Cabaret 42e rue

Peau d’Ane d'après le film de Jacques Demy, sur une musique de Michel Legrand

Dimanche 4 novembre au CARREAU DU TEMPLE

2 rue Perrée – Paris 03

Métro République, Temple ou Arts et métiers

Réservation sur maisondelaradio.com

Avec les artistes

Marie Oppert - Emma Kate Nelson - Mathieu Spinosi - Thierry Boulanger (piano)

Et Jean-Luc Choplin

En avant-première du Théâtre Marigny

Programmation musicale

You are my lucky starthe bluebird recordings Elanor Powell : You are my lucky star Tommy Dorsey orchestra

The best of the classic years (Film : Going Hollywood)

Bing Crosby : Temptation

Busby Berkeley : 42nd street Gold diggers of 1933

Musique : Harry Warren

Etta Moten, Joan Blondell : Remember my forgotten man

Top hat Musique : Irving Berlin

Fred Astaire, Ginger Rogers : No strings

You were never lovelie Fred Astaire : The shorty George

Carousel Musique : Richard Rodgers / Paroles : Oscar Hammerstein II

The carousel waltz

Camelot Musique : Frederick Loewe / paroles : Alan Jay Lerner

Bryn Terfel : If Ever I Would Leave You English Northern Philharmonia

Paul Daniel, direction

Broadway melodies Love me or leave me

Musique : George Stoll

Doris Day : At sundown

Send in the clowns Musique : Stephen sondheim

Sarah Vaughan : Send in the clowns The Count Basie Orchestra

Sammy Nestico, direction

